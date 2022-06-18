Зеленский внес законопроект о ратификации Стамбульской конвенции: что это означает

Документ был подписан нашей страной еще в 2011 году, но парламент до сих пор не ратифицировал его. Конвенция предусматривает защиту от домашнего насилия.

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Документ внесли в парламент сегодня, 18 июня. Его инициатором является президент Зеленский. Цель документа — выполнение международных обязательств в сфере прав и основополагающих свобод человека и интерес лиц, пострадавших от домашнего насилия, а также обеспечения гарантии защиты их прав и оказания помощи.

Для ратификации документа его должен рассмотреть парламент. На данный момент дата рассмотрения неизвестна.

Что даст ратификация Стамбульской конвенции?

Украина еще в 2011 году подписала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия, однако с тех пор парламент все еще не ратифицировал ее.

Основная задачи конвенции — избежать любой формы насилия против женщин и поддерживать равные права женщин и мужчин. Также в ней есть положения о защите от домашнего насилия мужчин и мальчиков.

Украинский парламент долгое время не ратифицировал документ из-за неправильной трактовки, пишет Радио Свобода. В нем есть термин "гендер", который трактовали как угрозу для концепции семьи.

Однако это не так. Конвенция не предусматривает создание "третьего пола" или признания его. Также нет никаких требований по введения гендерного образования. Смысл "гендера" в том, чтобы акцентировать внимание на том, что женщина может стать жертвой насилия только из-за того, что она женщина.

Стамбульская конвенция была подписана 33 странами, из которых 12 ее так же как и Украина, не ратифицировали. В силу она вступила в 2014 году.

Напомним, 14 июня в ВР внесли законопроект о "прощении" долгов украинцам по займам на транспорт или жилье, которые было уничтожено в следствии вторжения.

Ранее Кабмин предложил парламенту легализировать медицинский каннабис.