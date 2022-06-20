На шаг ближе к ЕС: Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию

По словам министра Ольги Стефанишиной, таким образом Украина повышает вероятность положительного исхода при голосовании за предоставление статуса кандидата в ЕС.

Верховная Рада проголосовала за ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и борьбе с домашним насилием, также известной как Стамбульская конвенция. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Публикация об этом появилась в Telegram-канале Василевской.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"259 голосов за Стамбульскую конвенцию. Что примечательно, бывшее ОПЗЖ дало 15 голосов за, 4 воздержались, ЕС — 9 из 12, Батькивщина — 0, За будущее — 2, Голос — 10, Довира —13, Обновление Украины — 12", — отметила Василевская.

На днях Комитет Верховной Рады по международной политике высказался в поддержку ратификации Стамбульской конвенции.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина отметила, что ратификация позволит существенно укрепить нашу позицию и повысить вероятность позитивного результата при голосовании ЕС относительно предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Ратификация этой конвенции предусматривает выполнение международных обязательств относительно основополагающих прав и свобод человека. Конвенция защищает жертв домашнего насилия, насилия по признаку пола, предполагает гарантированную защиту прав и предоставление помощи пострадавшим.

Ранее Фокус сообщал, что этот документ Украина подписала еще в 2011 году, но до недавнего времени он оставался не ратифицированным Верховной Радой.

Напомним, что Кабмин предложил Раде легализовать медицинский каннабис. Представители Минздрава поддерживают такой законопроект, поскольку препараты на основе каннабиса широко используются в западной медицине, в частности, для повышения аппетита у людей, которые проходят химиотерапию.