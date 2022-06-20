Страны ЕС договорились предоставить Украине статус кандидата на членство, — МИД Польши

По словам министра Збигнева Рау, ни один дипломат в ходе переговоров не озвучил возражения относительно евроинтеграции Киева.

Вопрос предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейский Союз является уже предрешенным. Такое мнение озвучил глава МИД Польши Збигнев Рау по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.

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По его словам, в ходе переговоров, которые проходили в Люксембурге, ни один дипломат не озвучил возражения относительно предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейский Союз.

Более того, как утверждает Збигнев Рау, этот вопрос уже является предрешенным и сейчас сложно назвать моменты, которые могут повлиять на данную процедуру.

"Была дискуссия о статусе кандидата Украины, и сейчас сложно предположить, что Украине не будет предоставлен этот статус. Действительно, по этому поводу была договоренность. Кажется, что вопрос предрешен", — подчеркнул министр иностранных дел Польши в комментарии журналистам.

По данным польского телеканала RMF24, вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на членство впервые продемонстрировал столь четкую и единую позицию Европейского Союза. Журналисты прогнозируют, что уже в четверг, 23 июня, по итогам переговоров глав европейских государств и правительств официально объявят о начале евроинтеграции Киева.

"Это, прежде всего, политическая и моральная поддержка. Это (предоставление статуса кандидата на членство — ред.) показывает, что ЕС считает Украину частью западной, а не российской сферы влияния", — говорится в материале RMF24.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС до 24 июня.

Также сообщалось, что 20 июня Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию и повысила вероятность получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.