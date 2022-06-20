Украина получит статус кандидата на саммите ЕС на этой неделе, — президент Еврокомиссии

По словам Урсулы фон дер Ляйен, лидеры европейских стран поддержат заключение Еврокомиссии. "Курс уже задан", — считает политик.

Страны Евросоюза поддержат предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Об этом пишет польское агентство PAP со ссылкой на интервью европейского политика общественному телевидению Германии.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Я глубоко убеждена, что мы получим положительное решение, что мы получим поддержку. Курс уже задан", — цитирует издание главу Еврокомиссии.

По ее словам, подготовка к принятию этого решения идет хорошо. Как отмечает политик, решение о предоставлении статуса принимается на основе той подготовительной работы, которую Украина провела за последние восемь лет.

"Украина добилась огромного прогресса за последние годы", — считает фон дер Ляйен. При этом она добавила, что в Евросоюзе хотят видеть еще больше реформ в стране.

Лишь от страны-заявителя зависит, будет ли она принята в ЕС и насколько быстро, подчеркивает глава Еврокомиссии. В качестве примера она привела Турцию и Словакию, которым статус кандидата дали в 1999 году. Как считает европейский политик, Братислава приложила максимум усилий, в результате чего в 2004 году страна стала членом ЕС. При этом Турция сегодня "еще более далека от Евросоюза, чем тогда".

Помимо статуса Украины, 27 стран-членов ЕС обсудят заявку Грузии на вступление.

Напомним, 17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в состав Европейского союза.

Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что на этой неделе следует ожидать показательного усиления активности оккупантов. По его словам, это станет реакцией России на подготовку Евросоюзом решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.