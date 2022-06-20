Україна отримає статус кандидата на саміті ЄС цього тижня, — президентка Єврокомісії

За словами Урсули фон дер Ляєн, лідери європейських країн підтримають висновок Єврокомісії. "Курс уже заданий", — вважає політикиня.

Країни Євросоюзу підтримають надання Україні статусу кандидата на вступ у ЄС на саміті в Брюсселі 23-24 червня. Про це пише польська агенція PAP із посиланням на інтерв'ю європейської політикині громадському телебаченню Німеччини.

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"Я глибоко переконана, що ми отримаємо позитивне рішення, що ми отримаємо підтримку. Курс уже поставлений", — цитує видання голову Єврокомісії.

За її словами, підготовка до ухвалення цього рішення йде добре. Як зазначає політикиня, рішення про надання статусу ухвалюється на основі тієї підготовчої роботи, яку Україна провела за останні вісім років.

"Україна досягла величезного прогресу за останні роки", — вважає фон дер Ляєн. При цьому вона додала, що в Євросоюзі хочуть бачити ще більше реформ у країні.

Лише від країни-заявника залежить, чи буде її прийнято в ЄС і наскільки швидко, наголошує глава Єврокомісії. Як приклад вона навела Туреччину та Словаччину, яким статус кандидата надали у 1999 році. Як вважає європейська політикиня, Братислава доклала максимум зусиль, унаслідок чого у 2004 році країна стала членом ЄС. При цьому Туреччина сьогодні "ще більш далека від Євросоюзу, ніж тоді".

Окрім статусу України, 27 країн-членів ЄС обговорять заявку Грузії на вступ.

Нагадаємо, 17 червня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ у склад Європейського союзу.

Володимир Зеленський, у свою чергу, повідомив, що цього тижня слід очікувати на показове посилення активності окупантів. За його словами, це стане реакцією Росії на підготовку Євросоюзом рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ у ЄС.