Цього тижня слід очікувати на показове посилення активності окупантів, — Зеленський

За словами президента, так росіяни відреагують на підготовку Євросоюзом рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців та європейських партнерів підготуватися до "посилення ворожої активності" росіян. Про це президент заявив під час традиційного вечірнього відеозвернення 19 червня.

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"Очевидно, що слід очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально, показово. Саме на цьому тижні, — сказав Зеленський. — І не лише проти України, а й інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів".

За словами Володимира Зеленського, цей тиждень стане для України історичним, оскільки розв'яжеться питання щодо надання їй статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Він наголосив, що з 1991 року було небагато настільки доленосних рішень для України.

"Я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає лише позитивне рішення", — сказав президент.

Нагадаємо, 17 червня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ до складу Європейського союзу. Щоб увійти до Євросоюзу, українцям доведеться провести низку важливих реформ. На думку Урсули фон дер Ляєн, Україна заслуговує на європейську перспективу і має стати країною-кандидатом. А вступ до ЄС залежить лише від неї самої.

Єврокомісія також порекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС Молдові.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі обурився тим, що Україні можуть надати статус кандидата через війну. Він упевнений, що Грузія більше заслуговує на отримання цього статусу, оскільки протягом дев'яти років проводила реформи. Президентка Єврокомісії у відповідь на це заявила, що Грузія набуде статусу лише після виконання певних умов.