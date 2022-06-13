"Вимагаємо заслуженого статусу": у Грузії назвали несправедливою резолюцію ЄС щодо України

Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі обурився тим, що Україна може отримати статус кандидата через війну. За його словами, Грузія заслужила на цей статус шляхом дев'ятирічних реформ.

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Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає несправедливим надання статусу кандидата ЄС Україні та Молдові перед кандидатством Грузії. На думку політика, його країна заслужила на цей статус шляхом реформ, які здійснювалися останні 9 років. Про це Гарібашвілі заявив на засіданні уряду 13 червня, повідомляє видання "Грузія Online".

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Грузинський прем'єр обурився тим фактом, що Україна може набути статусу кандидата в ЄС перед Грузією тому, що в країні триває війна. Гарібашвілі сказав, що Грузія не хоче війни — вона вимагає статусу кандидата, який заслужила "30-річною боротьбою на шляху до демократії".

"Якщо кому і належить статус кандидата в ЄС, то належить Грузії, а потім уже Україні та Молдові. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано, перепрошую, якщо присвоєння статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу! — заявив Гарібашвілі.

За його словами, якщо рішення щодо статусу кандидата в ЄС буде не справедливим, то він як прем'єр-міністр вважатиме таку резолюцію "ганебною".

"Якщо це рішення не буде справедливим, зрозуміло, що ми, як я сказав, детально все пояснимо нашому населенню, народу, співгромадянам, які були основні причини, через які було прийнято хоча б ганебну резолюцію", — підкреслив Гарібашвілі.

Думка опозиції

Подібна риторика прозвучала 9 червня від голови "Грузинської мрії" Іраклія Кобахідзе. Під час брифінгу він заявив, що резолюція Європарламенту щодо надання Україні та Грузії статусу кандидата може означати те, що Грузії цей статус не буде надано. У такому разі це буде несправедливе рішення, яке може спричинити за собою хвилювання серед частини населення, особливо в молодіжному середовищі. Внаслідок цього може статися переворот влади "Нацрухом", що завершиться втягуванням Грузії у війну.

"Резолюція Європарламенту може бути сприйнята, як певний натяк, що Грузії, на відміну від України та Молдови, може бути не надано статусу кандидата в члени ЄС. Якщо це станеться, природно, це буде абсолютно нелогічне та несправедливе рішення, на яке буде реакція у всіх людей".

Нагадаємо, що, на думку американського політичного аналітика Лінкольна Мітчелла, Росія може розпочати нову воєнну кампанію проти Грузії на тлі воєнних невдач в Україні. Крім того, цьому може сприяти той факт, що близько 3 тисяч грузинів воюють на боці українських військ проти РФ.

Лідер самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов призупинив дію "указу" про призначення "референдуму" щодо входження грузинського регіону до складу Росії. Однак при цьому він наголосив, що повністю підтримує нібито ініціативу громадян щодо подальшої інтеграції з Росією.