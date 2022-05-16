В Грузії побоюються нового вторгнення РФ через невдачі Путіна в Україні, — CNN

За словами грузинських вчених та активістів, Росія може спробувати здобути в їхній країні "швидку перемогу". Схожі побоювання є і у президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

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На тлі невдач Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну держава-агресор може розпочати нову військову кампанію проти Грузії, щоб здобути "швидку перемогу". Про це у своїй колонці для CNN написав американський політичний аналітик Лінкольн Мітчелл, який відвідав Тбілісі.

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Вчений зазначив, що в Грузії на сьогодні відчувається сильна підтримка України на тлі російської агресії. При цьому вона є не лише символічною — близько 3 тисяч грузинів воюють на боці українських військ проти РФ, повідомив Мітчелл із посиланням на місцевих жителів. При цьому аналітик заявив, що в Грузії зараз відбувається "російське вторгнення іншого типу" — тисячі росіян втекли до Тбілісі з початку повномасштабної війни в Україні.

"Дехто може бути там через свої антипутинські погляди, але більшість моїх грузинських контактів сказали мені, що росіяни приїхали туди, тому що вони просто хотіли мати можливість витратити свої гроші", — йдеться у матеріалі.

Мітчелл нагадав і про нещодавнє повноцінне військове вторгнення РФ, що відбулося в 2008 році, коли російські війська окупували грузинські території — Абхазію та Південну Осетію. Оскільки тоді світова спільнота не відреагувала на порушення територіальної цілісності Грузії, зараз у цій країні існує стурбованість, що Захід знову не втрутиться, якщо РФ вирішить вторгнутися. Проте є й думка, що після початку повномасштабної війни в Україні західна підтримка пошириться і на Грузію, наголошується у публікації.

Побоювання щодо можливості відновлення бойових дій на грузинській території є і в політичних колах країни, пише Мітчелл.

"Один член парламенту, пов'язаний із правлячою партією ("Грузинська мрія" — ред.), сказав мені, що його побоювання полягали в тому, що якби Путін здобув швидку перемогу в Україні, то наступним він звернувся б до Грузії. Але кілька вчених". та активістів вказали, що якщо Путін продовжить боротьбу в Україні, йому знадобиться десь швидка перемога, і він може звернутися до Грузії”, — йдеться у публікації.

Один із грузинських дипломатів повідомив Мітчеллу, що "Путін досить непередбачуваний" і може вторгнутися до Грузії будь-коли і без будь-якої причини. Занепокоєність російською загрозою у розмові з аналітиком висловила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Сьогодні вони (Росія) можуть щось не зробити, але не можна виключати, що завтра вони можуть захотіти зробити щось заради порятунку обличчя. Запобігання цьому (сценарію) залежить від єдності всередині нашої нації та міцніших зв'язків із нашими союзниками", — сказала глава держави.

При цьому Зурабішвілі в коментарі Мітчеллу зазначила, що зараз у Грузії з'явився "доступ до Європейського союзу", якого держава не мала до початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Ми не маємо права відмовлятися від цього шансу", — сказала президент.

Хто такий Лінкольн Мітчелл?

Лінкольн Мітчелл — американський політичний аналітик, експерт, автор публікацій, присвячених країнам пострадянського простору, політиці Східної Європи, на Близькому Сході та інших регіонах. Часто публікується на CNN Opinion, NBC News та San Francisco Examiner, а також був національним політичним кореспондентом The New York Observer з 2014 до 2016 року. Мітчелл викладав у Школі міжнародних відносин Колумбійського університету з 2006 до 2013 року.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що через санкції РФ налагоджує контрабанду військових товарів через Грузію.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі 3 квітня заявив про відмову приєднуватися до антиросійських санкцій.