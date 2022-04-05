У Грузії заперечують дані української розвідки про змову з Кремлем

Міністерство фінансів Грузії спростовує наявність каналів для контрабанди та заявляє, що в країні здійснюється жорсткий контроль руху всіх товарів на митно-пропускних пунктах.

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Влада Грузії спростовує інформацію про те, що Тбілісі нібито надає коридор для переміщення військової техніки через свою територію в обхід міжнародних санкцій, введених проти Росії. Про це повідомляє радіокомпанія Голос Америки.

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Звинувачення Києва

Йдеться про дані української розвідки, які були опубліковані Головним управлінням розвідки Міноборони України. У повідомленні ГУР МО від 4 квітня йшлося про те, що російські агенти налагоджують канали контрабанди через Грузію, якими провозяться в обхід санкцій запчастини для техніки, електроніка й оптичні прилади. При цьому представники грузинських спецслужб не перешкоджають діяльності російських агентів, оскільки отримали відповідні розпорядження від політичної верхівки країни.

Про негласну співпрацю Москви та Тбілісі заявила і віцепрем'єрка України Ірина Верещук. Виступаючи на грузинському телеканалі, вона закликала не допустити змови між грузинською і російською владою.

"Чому ви дозволяєте це своєму прем'єру, своєму уряду, які, на жаль, не розуміють, що на них чекає в майбутньому, якщо ми не зупинимо Росію і Путіна сьогодні?" — звернулася вона до грузинської опозиції.

Реакція грузинської сторони

Проте офіційний Тбілісі стверджує, що з моменту запровадження міжнародних санкцій проти Росії Грузія здійснює жорсткий контроль на всіх митно-пропускних пунктах і слідкує за рухом товарообігу в країні.

"Міністерство фінансів Грузії з усією відповідальністю заявляє, що будь-який вид товарів, зокрема військового або подвійного призначення, а також будь-яка продукція, зазначена у списку санкцій, підлягає жорсткому контролю на митниці з боку грузинської влади", — йдеться у заяві міністерства фінансів Грузії.

Крім того, у Міністерстві фінансів наголосили, що Грузія продовжить здійснювати суворий контроль над рухом товарів через митні пункти, а також обмінюватися інформацією про це з міжнародними партнерами.

Водночас у керівній партії "Грузинська мрія" не заперечують, що в такому випадку поширення подібних відомостей може говорити про "підступи опозиції". Звинувачення на адресу Тбілісі відбулися після того, як на посаду заступника директора контррозвідки України було призначено Георгія Лорткіпанідзе, який є прихильником колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

"Простіше кажучи, це брехня! Така дезінформація з боку країни-партнера, особливо в цих умовах, абсолютно неприйнятна", — заявив спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі.

Нагадаємо, 3 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не збирається приєднуватися до антиросійських санкцій. За його словами, грузинський уряд насамперед дбає про національні інтереси, і тому не повторюватиме минулих помилок у двосторонніх відносинах із Москвою.