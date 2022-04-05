В Грузии отрицают данные украинской разведки о сговоре с Кремлем

Министерство финансов Грузии опровергает наличие каналов для контрабанды и заявляет, что в стране осуществляется жесткий контроль движения всех товаров на таможенно-пропускных пунктах.

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Власти Грузии опровергают информацию о том, что Тбилиси якобы предоставляет коридор для перемещения военной техники через свою территорию в обход международных санкций, введенных против России. Об этом сообщает радиокомпания "Голос Америки".

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Обвинения Киева

Речь идет о данных украинской разведки, которые были опубликованы Главным управлением разведки Минобороны Украины. В сообщении ГУР МО от 4 апреля говорилось, что российские агенты налаживают каналы контрабанды через Грузию, которыми провозятся в обход санкций запчасти для техники, электронику и оптические приборы. При этом, представители грузинских спецслужб не препятствуют деятельности российских агентов, поскольку получили соответствующие распоряжения от политической верхушки страны.

О негласном сотрудничестве Москвы и Тбилиси заявила и вице-премьер Украины Ирина Верещук. Выступая на грузинском телеканале, она призвала не допустить сговора между грузинскими и российскими властями.

"Почему вы позволяете это своему премьеру, своему правительству, которые, к сожалению, не понимают, что их ждет в будущем, если мы не остановим Россию и Путина сегодня?" — обратилась она к грузинской оппозиции.

Реакция грузинской стороны

Однако официальный Тбилиси утверждает, что с момента введения международных санкций против России Грузия осуществляет жесткий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах и следит за движением товарооборота в стране.

"Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любой вид товаров, в том числе военного или двойного назначения, а также любая продукция, указанная в списке санкций, подлежит жесткому контролю на таможне со стороны грузинских властей", — говорится в заявлении министерства финансов Грузии.

Кроме того в Министерстве финансов подчеркнули, что Грузия продолжит осуществлять строгий контроль над движением товаров через таможенные пункты, а также обмениваться информацией об этом с международными партнерами.

Вместе с тем, в правящей партии "Грузинская мечта" не исключают, что в данном случае распространение подобных сведений может говорить о "происках оппозиции". Обвинения в адрес Тбилиси последовали после того, как на пост заместителя директора контрразведки Украины был назначен Георгий Лорткипанидзе, который является сторонником бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили

"Проще говоря, это ложь! Такого рода дезинформация со стороны страны-партнера, особенно в данных условиях, совершенно неприемлема", — заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Напомним, 3 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не собирается присоединяться к антироссийским санкциям. По его словам, грузинское правительство прежде всего заботится о национальных интересах, и поэтому не будет повторять прошлых ошибок в двусторонних отношениях с Москвой.