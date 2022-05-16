В Грузии опасаются нового вторжения РФ из-за неудач Путина в Украине, — CNN

По словам грузинских ученых и активистов, Россия может попытаться добыть в их стране "быструю победу" . Похожие опасения есть и у президента Грузии Саломе Зурабишвили.

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На фоне неудач России в ходе полномасштабного вторжения в Украину государство-агрессор может начать новую военную кампанию против Грузии, чтобы добыть "быструю победу". Об этом в своей колонке для CNN написал американский политический аналитик Линкольн Митчелл, посетивший с визитом Тбилиси.

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Ученый отметил, что в Грузии на сегодня ощущается сильная поддержка Украины на фоне российской агрессии. При этом она является не только символической — около 3 тысяч грузинов воюют на стороне украинских войск против РФ, сообщил Митчелл со ссылкой на местных жителей. При этом аналитик заявил, что в Грузии сейчас происходит "российского вторжение другого рода" — тысячи россиян сбежали в Тбилиси с начала полномасштабной войны в Украине.

"Некоторые могут находиться там из-за своих антипутинских взглядов, но большинство моих грузинских контактов сказали мне, что русские приехали туда, потому что они просто хотели иметь возможность потратить свои деньги", — говорится в материале.

Митчелл напомнил и о недавнем полноценном военном вторжении РФ, произошедшем в 2008 году, когда российские войска оккупировали грузинские территории — Абхазию и Южную Осетию. Так как тогда мировое сообщество не отреагировал на нарушение территориальной целостности Грузии, сейчас в этой стране существует обеспокоенность, что Запад снова не вмешается, если РФ решит вторгнуться в очередной раз. Однако есть и мнение, что после начала полномасштабной войны в Украине западная поддержка распространится и на Грузию, отмечается в публикации.

Опасения по поводу возможности возобновления боевых действий на грузинской территории есть и в политических кругах страны, пишет Митчелл.

"Один член парламента, связанный с правящей партией ("Грузинская мечта" — ред.), сказал мне, что его опасения заключались в том, что если бы Путин одержал быструю победу в Украине, то следующим он обратился бы к Грузии. Но несколько ученых и активистов указали, что если Путин продолжит борьбу в Украине, ему понадобится где-то быстрая победа, и он может обратиться к Грузии", — говорится в публикации.

Один из грузинских дипломатов сообщил Митчеллу, что "Путин достаточно непредсказуем" и может вторгнуться в Грузию когда угодно и без какой-либо причины. Озабоченность российской угрозой в разговоре с аналитиком выразила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Сегодня они (Россия) могут что-то не сделать, но нельзя исключать, что завтра они могут захотеть сделать что-то ради спасения лица. Предотвращение этого (сценария) зависит от единства внутри нашей нации и более крепких связей с нашими союзниками", — сказала глава государства.

При этом Зурабишвили в комментарии Митчеллу отметила, что сейчас у Грузии появился "доступ к Европейскому союзу", которого у государства не было до начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"Мы не имеем права отказываться от этого шанса", — сказала президент.

Кто такой Линкольн Митчелл?

Линкольн Митчелл — американский политический аналитик, эксперт, автор публикаций, посвященных странам постсоветского пространства, политике в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и других регионах. Часто публикуется на CNN Opinion, NBC News и San Francisco Examiner, а также был национальным политическим корреспондентом The New York Observer с 2014 по 2016 год. Митчелл преподавал в Школе международных отношений Колумбийского университета с 2006 по 2013 год.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что из-за санкций РФ налаживает контрабанду военных товаров через Грузию.

Также мы писали, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 апреля заявил об отказе присоединяться к антироссийским санкциям.