"Требуем заслуженного статуса": в Грузии назвали несправедливой резолюцию ЕС по Украине

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили возмутился тем, что Украине могут предоставить статус кандидата из-за войны. По его словам, Грузия заслужила этот статус путем девятилетних реформ.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает несправедливым предоставления статуса кандидата ЕС Украине и Молдове прежде кандидатства Грузии. По мнению политика, его страна заслужила этот статус путем реформ, которые осуществлялись последние 9 лет. Об этом Гарибашвили заявил на заседании правительства 13 июня, сообщает издание "Грузия Online".

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Грузинский премьер возмутился тем фактом, что Украина может получить статус кандидата в ЕС прежде Грузии потому, что в стране идет война. Гарибашвили сказал, что Грузия не хочет войны — она требует статус кандидата, который заслужила "30 летней борьбой на пути к демократии".

"Если кому и полагается статус кандидата в ЕС, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса!" — заявил Гарибашвили.

По его словам, если решение относительно статуса кандидата в ЕС будет не справедливым, то он как премьер-министр будет считать такую резолюцию "постыдной".

"Если это решение не будет справедливым, разумеется мы, как я сказал, детально все объясним нашему населению, народу, согражданам, каковы были основные причины, из-за которых была принята хотя бы та постыдная резолюция", — подчеркнул Гарибашвили.

Мнение оппозиции

Подобная риторика прозвучала 9 июня от председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе. Во время брифинга он заявил, что резолюция Европарламента о предоставлении Украине и Грузии статуса кандидата может означать то, что Грузии этот статус не будет предоставлен. В таком случае, это будет несправедливое решение, которое может повлечь за собой волнения среди части населения, особенно в молодежной среде. В результате этого может произойти переворот власти "Нацдвижением", что завершится втягиванием Грузии в войну.

"Резолюция Европарламента может быть воспринята, как своего рода намек, что Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, может быть не предоставлен статус кандидата в члены ЕС. Если это произойдет, естественно, это будет совершенно нелогичное и несправедливое решение, на которое будет реакция у всех людей".

Напомним, что по мнению американского политического аналитика Линкольна Митчелла, Россия может начать новую военную кампанию против Грузии на фоне военных неудач в Украине. Кроме того, этому может послужить тот факт, что около 3 тысяч грузинов воюют на стороне украинских войск против РФ.

Лидер самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов приостановил действие "указа" о назначении "референдума" по поводу вхождения грузинского региона в состав России. Однако при этом он подчеркнул, что всецело поддерживает якобы инициативу граждан о дальнейшей интеграции с Россией.