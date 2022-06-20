На этой неделе следует ожидать показательного усиления активности оккупантов, — Зеленский

По словам президента, так россияне отреагируют на подготовку Евросоюзом решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев и европейских партнеров подготовиться к "усилению враждебной активности" россиян. Об этом президент заявил во время традиционного вечернего видеообращения 19 июня.

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"Очевидно, что следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально, показательно. Именно на этой неделе, — сказал Зеленский. — И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров".

По словам Владимира Зеленского, эта неделя станет для Украины исторической, так как решится вопрос о предоставлении ей статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Он подчеркнул, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины.

"Я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение", — сказал президент.

Напомним, 17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в состав Европейского союза. Чтобы войти в Евросоюз, украинцам придется провести ряд важных реформ. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, Украина заслуживает европейскую перспективу и должна стать страной-кандидатом. А вступление в ЕС зависит исключительно от нее самой.

Еврокомиссия также порекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Молдове.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возмутился тем, что Украине могут предоставить статус кандидата из-за войны. Он уверен, что Грузия больше заслуживает получить этот статус, так как в течение девяти лет проводила реформы. Президент Еврокомиссии в ответ на это заявила, что Грузия получит статус только после выполнения определенных условий.