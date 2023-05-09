Прочь от России. Пять причин, по которым Дамаск уходит от Москвы

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"Сирия возвращается в Лигу арабских государств". Политолог Илья Куса рассуждает о том, как скоро Россия потеряет Сирию.

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По поводу возвращения Сирии в Лигу арабских государств спустя 12 лет.

Возвращение Сирии в Лигу арабских государств - совсем не победа Путина Фото: svoboda.org

Это политическая победа Дамаска. Для региона Башар Асад больше не изгой. Это закрепляет его победу в военной фазе конфликта, который длится с 2011 года. Правда, к самому урегулированию еще далеко, битва за послевоенный мир продолжается. Возвращение Сирии в ЛАГ обусловлено стремлением региональных арабских держав ограничивать влияние Ирана. Именно опасения окончательного скатывания Сирии к статусу иранского прокси привели к тому, что в какой-то момент с подачи Эмиратов возобладала более прагматичная линия: на реинтеграцию, а не изоляцию Дамаска. Возвращение Сирии в ЛАГ повысит вероятность политического урегулирования войны, но не гарантирует это. Поскольку очевидно, что решение конфликта связано не только и не столько с ЛАГ и членством Дамаска в региональных организациях. Куча вопросов остаются нерешенными: санкции Запада, неподконтрольные территории, курды, национальное примирение, беженцы и т.д. Пытаясь реинтегрировать Сирию в лоно арабской "семьи", региональные страны пытаются включить Дамаск в новую, пост-американскую, архитектуру безопасности на Ближнем Востоке. Предпочтительно, чтобы Сирия играла роль балансира (а не чьего-то прокси) между Эр-Риядом, Анкарой и Тегераном, как это было во времена Хафеза Асада. Несмотря на всякие там пафосные вопли в Москве, возвращение Сирии в ЛАГ потенциально может ударить и по интересам России. Ведь формирование пост-американского регионального порядка на Ближнем Востоке — это, прежде всего, защита интересов региональных держав, а не внешних игроков. России это тоже касается. Другими словами, саудовцы, эмиратцы, египтяне и остальные, продвигавшие тему реинтеграции Сирии, хотят создать такой баланс, который был бы свободен как от монопольного влияния США, так и РФ. Поэтому пост-американский Ближний Восток, который сейчас пытаются выковать на наших глазах — это не только про уход Штатов, но и про уход подсанкционной и изолированной России.

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