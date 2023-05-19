Пусть олигархи РФ оплачивают ракетные удары. Как замороженные российские активы помогут восстановить инфраструктуру Украины

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Экономическая ситуация

Несмотря на улучшение отдельных макроэкономических показателей (инфляция в апреле замедлилась с 21.3% до 17.9%, а оценки уровня безработицы в 2022 г. были уменьшены с 26% до 21%), индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 6,6 пунктов и составляет 84 ,6 п. Показательно то, что уменьшились как индекс ожидаемого развития экономики на протяжении года, так и индекс ожидаемого развития экономики на протяжении пяти лет. Такая ситуация указывает на определенный уровень неуверенности граждан как в кратко, так и в среднесрочной перспективе.

Политика ракетного террора украинских городов приводит к дальнейшему росту расходов как на физическое восстановление инфраструктуры (уже превысили 140 млрд долл.), так и на восстановление экономики в целом, что уже в несколько раз превышает сумму замороженных на западе государственных активов РФ (около 350 млрд долл.). Решение Генерального Прокурора США по передаче Украине замороженных активов одного из российских олигархов, хотя и не поражает масштабностью (около 5 млн. долл. США), однако создает необходимый прецедент правового урегулирования передачи арестованных активов в пользу Украины. Такая практика может стать значимым источником дополнительной финансовой поддержки Украины уже в среднесрочной перспективе.

Страны ЕС на прошлой неделе продолжили обсуждение 11 пакета санкций против РФ, что может включить в себя ограничения на торговлю алмазами, вторичные санкции в отношении третьих стран, продолжающих экспортировать европейские товары в РФ, и ограничение на транзит европейских товаров по территории РФ (с 2 млрд долл.) товарного экспорта (которые были отправлены транзитом из ЕС в Армению, Казахстан и Кыргызстан около половины "потерялось" во время транзита).

Бюджетная сфера

По данным месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины за январь-апрель 2023 года, общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 865,5 млрд грн. В апреле расходы составили 229,3 млрд. гривен. В структуре расходов наиболее направлено:

371,5 млрд грн (в апреле – 95,1 млрд грн) – на оплату труда с начислениями или 42,9% от общего объема расходов. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 289,7 млрд грн (в апреле – 73,7 млрд грн);

215,1 млрд грн (в апреле – 61,1 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг или 24,8% от общего объема расходов. В том числе: 147,5 млрд грн – для поддержки Вооруженных Сил Украины. 44,1 млрд грн — перечислено НСЗУ на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

177,7 млрд грн (в апреле – 41,8 млрд грн) – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 20,5% от общего объема расходов. В том числе 90,6 млрд грн – трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям; 64,8 млрд грн – для выплаты Минсоцполитики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей.

47 млрд грн (в апреле – 11,7 млрд грн) – на трансферты местным бюджетам или 5,4% от общего объема.

38,1 млрд грн (в апреле – 14 млрд грн) – на обслуживание государственного долга или 4,4% от общего объема.

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 16.05.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 2.2 млрд. гривен на сроки от 9 мес. к 2.5 годам по ставкам от 18,5% до 19,75%, а также 121.4 млн евро на 1 год (по ставке 3,25%). Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,6%.

Санкции должны помочь Украине

Валютный рынок

Сокращение предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне увеличения спроса на нее обусловило потребность в увеличении чистой продажи иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка до 536 млн долларов США (по сравнению с 259 млн долларов неделей ранее).

Финансовый сектор

По данным Национального банка, показатели адекватности капитала банков по результатам апреля оставались на уровне близком к предыдущему месяцу: 20,95% для регулятивного и 13,4% — для основного капитала банков. Соответствующие значения превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и выступают предохранителем негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

Достаточность капитала банков создает возможности для развития банковского кредитования, которое продолжает снижаться. Так, по оперативным данным Национального банка, объем кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору и домохозяйствам, в апреле сокращался во всех валютах. В частности, гривневые кредиты корпоративному сектору сократились на 1,5% в месяц, в иностранной валюте – на 0,5%. Кредитование домохозяйств в марте сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4%. В то же время фондирование банков за счет гривневых депозитов продолжало расти. В частности, остатки на гривневых счетах корпораций в апреле выросли на 5,6%, население – на 1,5%. При этом ставки по новым гривневым депозитам в апреле оставались на уровне предыдущего месяца.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) увеличился до 645 млрд грн, из которых около 2/3 – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором увеличения банковской ликвидности по-прежнему выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты и отток наличных средств во внебанковское обращение уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

Банковское кредитование продолжает поддерживаться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". На условиях программы на прошлой неделе банками было выдано 448 льготных кредита на общую сумму 1,8 млрд грн, из которых около двух третей – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составило 26,8 тысячи на общую сумму 107,5 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Для восстановления поврежденного из-за боевых действий оборудования ТЭЦ и ТЭС правительство приняло решение о возможности этим субъектам воспользоваться программой льготного кредитования "5-7-9", что может увеличить долю инвестиционных кредитов по программе.

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