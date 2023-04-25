Конец алмазной империи. Чем важен новый пакет санкций против России, который сейчас готовится

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Идея о полной блокаде экспорта западных товаров в Россию пока не была поддержана Японией и ЕС. Поэтому на рассмотрение саммита G7 в Хиросиме 19-21 мая будет предложен план усиления существующих санкций и введение новых в тех секторах, где РФ еще получает доходы от международной торговли. В течение года экономические санкции не обрушили российскую экономику, но нанесли ей серьезный ущерб, и это повлияло на возможности российского военно-промышленного комплекса и настроения населения. Девальвация рубля стала еще одним доказательством эффекта от санкций.

Группа Ермака-Макфола представила свои новые предложения, которые назвали "План действий 2.0". Ссылка на документ в комментариях, он достаточно объемен и интересен специалистам. Предлагается снижение ценового предела на российскую нефть до 45 долларов за баррель и полные санкции против всех нефтегазовых компаний. Заблокировать "Турецкие потоки" и разрешить экспорт российского газа только через украинскую ГТС. Также предлагается перекрыть канал экспорта русских алмазов через Антверпен. Ввести санкции против "Росатома", включая персональные санкции против руководства и против дочерних компаний. По банкам – полные санкции против "Газпромбанка" и выход всех западных банков из РФ.

Каждое санкционное решение – это реальная помощь фронту Фото: 112.ua

Отдельный блок предложений – конкретные механизмы по конфискации российских активов, в том числе принятие законодательных актов в странах, где спрятаны или заморожены такие активы. При принятии персональных санкций предлагается максимально использовать базу данных НАПК, которая собрала информацию о 25 тысячах лиц, в отношении которых следует применять персональные визовые и финансовые ограничения.

Теперь этот документ станет основой директив на все международные переговоры как двусторонние, так и с международными организациями. Политика дипломатического "одного голоса" увеличит шансы на успех, поэтому эти конкретные предложения будут использованы и в парламентской, и в общественной дипломатии. В том числе – в контактах с незападными странами. Каждое санкционное решение – это реальная помощь фронту.

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