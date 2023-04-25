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Мнения Санкции США против России

Конец алмазной империи. Чем важен новый пакет санкций против России, который сейчас готовится

"В течение года экономические санкции не обрушили российскую экономику, но нанесли ей серьезный ущерб, и это повлияло на возможности российского военно-промышленного комплекса и настроения населения. Девальвация рубля стала очередным подтверждением эффекта от санкций". Мысль

Игорь Попов
Игорь Попов
народный депутат Украины
eye 193
алмазы, санкции, экономичная изоляция
Фото: pixabay.com | Алмазы должны стать одним из следующих шагов в антироссийских санкциях
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Идея о полной блокаде экспорта западных товаров в Россию пока не была поддержана Японией и ЕС. Поэтому на рассмотрение саммита G7 в Хиросиме 19-21 мая будет предложен план усиления существующих санкций и введение новых в тех секторах, где РФ еще получает доходы от международной торговли. В течение года экономические санкции не обрушили российскую экономику, но нанесли ей серьезный ущерб, и это повлияло на возможности российского военно-промышленного комплекса и настроения населения. Девальвация рубля стала еще одним доказательством эффекта от санкций.

Группа Ермака-Макфола представила свои новые предложения, которые назвали "План действий 2.0". Ссылка на документ в комментариях, он достаточно объемен и интересен специалистам. Предлагается снижение ценового предела на российскую нефть до 45 долларов за баррель и полные санкции против всех нефтегазовых компаний. Заблокировать "Турецкие потоки" и разрешить экспорт российского газа только через украинскую ГТС. Также предлагается перекрыть канал экспорта русских алмазов через Антверпен. Ввести санкции против "Росатома", включая персональные санкции против руководства и против дочерних компаний. По банкам – полные санкции против "Газпромбанка" и выход всех западных банков из РФ.

санкции, экономическая изоляция, антироссийские санкции Fullscreen
Каждое санкционное решение – это реальная помощь фронту
Фото: 112.ua

Отдельный блок предложений – конкретные механизмы по конфискации российских активов, в том числе принятие законодательных актов в странах, где спрятаны или заморожены такие активы. При принятии персональных санкций предлагается максимально использовать базу данных НАПК, которая собрала информацию о 25 тысячах лиц, в отношении которых следует применять персональные визовые и финансовые ограничения.

Теперь этот документ станет основой директив на все международные переговоры как двусторонние, так и с международными организациями. Политика дипломатического "одного голоса" увеличит шансы на успех, поэтому эти конкретные предложения будут использованы и в парламентской, и в общественной дипломатии. В том числе – в контактах с незападными странами. Каждое санкционное решение – это реальная помощь фронту.

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В следующем пакете: Германия требует ввести санкции против российского "мирного атома"
В следующем пакете: Германия требует ввести санкции против российского "мирного атома"