Кінець алмазної імперії. Чим важливий новий пакет санкцій проти Росії, який зараз готується

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Ідея щодо повної блокади експорту західних товарів у Росію поки що не була підтримана Японією та ЄС. Тому, на розгляд саміту G7 в Хіросімі 19-21 травня буде запропоновано план посилення наявних санкцій і запровадження нових у тих секторах, де РФ ще отримує доходи від міжнародної торгівлі. Протягом року економічні санкції не обвалили російську економіку, проте завдали їй серйозної шкоди, і це вплинуло на можливості російського військово-промислового комплексу та на настрої населення. Девальвація рубля стала черговим підтвердженням ефекту від санкцій.

Група Єрмака-Макфола презентувала свої нові пропозиції, які назвали "План дій 2.0". Посилання на документ у коментарях, він досить об’ємний і цікавий для фахівців. Пропонується зниження цінової межі на російську нафту до 45 доларів за барель і повні санкції проти всіх нафтогазових компаній. Заблокувати "Турецькі потоки" і дозволити експорт російського газу лише через українську ГТС. Також пропонується перекрити канал експорту російських алмазів через Антверпен. Запровадити санкції проти "Росатому", враховуючи персональні санкції проти керівництва та проти дочірніх компаній. По банкам — повні санкції проти "Газпромбанку" і вихід всіх західних банків з РФ.

Кожне санкційне рішення – це реальна допомога фронту Фото: 112.ua

Окремий блок пропозицій — конкретні механізми щодо конфіскації російських активів, зокрема ухвалення законодавчих актів у країнах, в яких заховані або заморожені такі активи. У процесі ухвалення персональних санкцій пропонується максимально використовувати базу даних НАЗК, яка зібрала інформацію про 25 тисяч осіб, щодо яких варто застосовувати персональні візові та фінансові обмеження.

Тепер цей документ стане основою директив на всі міжнародні переговори, як двосторонні, так і з міжнародними організаціями. Політика дипломатичного "одного голосу" збільшить шанси на досягнення успіху, тому ці конкретні пропозиції будуть використані і в парламентській, і в громадській дипломатії. Зокрема — в контактах із незахідними країнами. Кожне санкційне рішення — це реальна допомога фронту.

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