У наступному пакеті: Німеччина вимагає запровадити санкції проти російського "мирного атома"

Для затвердження санкції мають підтримати усі країни ЄС. Проте Угорщина виступає проти будь-яких обмежень російської атомної енергетики.

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Німеччина наполягає на тому, щоб у наступному пакеті санкцій Євросоюзу проти РФ було включено й цивільний атомний сектор. Про це в понеділок, 12 квітня, повідомили в Міністерстві економіки Німеччини, передає Reuters.

У лютому, в річницю вторгнення російських військ в Україну, Євросоюз схвалив 10-й пакет санкцій проти РФ, проте це не торкнулося напряму торговельних відносин із російською атомною індустрією, які оцінюються в сотні мільйонів євро.

"Федеральний уряд провів переговори з Європейською комісією щодо включення цивільного атомного сектора. Це має бути одним із пунктів наступного пакету санкцій", — наголошується в заяві міністерства.

Для затвердження санкції мають підтримати всі країни ЄС. Проте Угорщина виступає проти будь-яких обмежень російської атомної енергетики.

За словами міністра економіки Німеччини Роберта Габека, немає жодних виправдань тому, що атомному сектору РФ, як і раніше, надається пільговий режим.

"Ядерні технології — надзвичайно чутлива область. Але ні про яке "business as usual" більше не може бути мови", — заявив він минулого вік-енду в інтерв'ю німецьким ЗМІ.

За оцінками німецького міністерства, на включення російського атомного сектора до наступного пакету санкцій піде певний час, але такі заходи мають бути реалізовані в перехідні періоди. Наголошується на важливості рішучих дій і в цій сфері.

Нагадаємо, що, за даними "Енергоатому", 13 квітня біля машинного залу на Запорізькій АЕС вибухнула російська міна. Вибухи чули українські атомники, які продовжують працювати на окупованій атомній електростанції.

Раніше повідомлялося про падіння "українського БПЛА" в Енергодарі. Російські пропагандисти стверджують, що ударний дрон вагою понад 2 кг запустили українські сили.