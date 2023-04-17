В следующем пакете: Германия требует ввести санкции против российского "мирного атома"

Для утверждения санкции должны поддержать все страны ЕС. Однако Венгрия выступает против любых ограничений российской атомной энергетики.

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Германия настаивает на том, чтобы в следующем пакете санкций Евросоюза против РФ был включен и гражданский атомный сектор. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве экономики Германии, передает Reuters.

В феврале, в годовщину вторжения российских войск в Украину, Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций против РФ, однако это не затронуло напрямую торговые отношения с российской атомной индустрией, которые оцениваются в сотни миллионов евро.

"Федеральное правительство провело переговоры с Европейской комиссией относительно включения гражданского атомного сектора. Это должно быть одним из пунктов следующего пакета санкций", — отмечается в заявлении министерства.

Для утверждения санкции должны поддержать все страны ЕС. Однако Венгрия выступает против любых ограничений российской атомной энергетики.

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, нет никаких оправданий тому, что атомному сектору РФ по-прежнему предоставляется льготный режим.

"Ядерные технологии — чрезвычайно чувствительная область. Но ни о каком "business as usual" больше не может быть речи", — заявил он в минувший уик-энд в интервью немецким СМИ.

По оценкам немецкого министерства, на включение российского атомного сектора в следующий пакет санкций уйдет определенное время, но такие меры должны быть реализованы в переходные периоды.

Вместе с тем подчеркивается важность решительных действий и в этой сфере.

Напомним, что, по данным "Энергоатома", 13 апреля возле машинного зала на Запорожской АЭС взорвалась российская мина. Взрывы слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на оккупированной атомной электростанции.

Ранее сообщалось о падении "украинского БПЛА" в Энергодаре. Российские пропагандисты утверждают, что ударный дрон весом свыше 2 кг запустили украинские силы.