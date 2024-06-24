Удары по объектам РФ: сколько Украина уже атаковала нефтебаз, терминалов и НПЗ врага

По словам президента Украины, сейчас особенно важно вернуть боевую инициативу в этой войне.

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По состоянию на сегодня удалось поразить более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии поздравления воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с тридцатой годовщиной ЦСО.

Глава государства отметил, что это боевое подразделение является одним из лучших в Украине, а его результаты имели положительное влияние на все стратегические битвы этой войны. Также он добавил, что украинцы должны знать и быть благодарными за "минусование" экономического потенциала России, который работает на войну.

"Относительно ударов по российской нефтепереработке. Уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз государства-террориста. Для дронов СБУ уже расстояние в полторы тысячи километров не является проблемой", — подчеркнул Зеленский.

Также он выразил убеждение, что все это приближает справедливое для Украины окончание этой войны, а также возложит на Россию ответственность за все совершенное против нашего государства и людей. По словам Владимира Зеленского, Украина сейчас на том этапе войны, когда нужно противостоять российским штурмам и не дать врагу ни одного существенного достижения.

"И в Украине нужна максимальная отдача от каждого подразделения — нужен максимально четкий результат каждого боевого задания для наших ребят. Мы можем и должны вернуть Украине боевую инициативу в этой войне. Мы защищаем свой дом, свою землю, жизнь украинского народа. И обязательно защитим", — отметил он.

Напомним, что российские регионы в ночь на 19 мая подверглись массированной атаке тактическими ракетами ATACMS и ударными беспилотниками. В частности, под удар попали объекты на территории оккупированного Крыма, а также НПЗ в Краснодарском крае и Ленинградской области.

Также военный эксперт Александр Коваленко пояснил, что удары по НПЗ оккупантов крайне важны, поскольку на них производится не только горючее для бронетехники, но и масло и прочее необходимое для танков.