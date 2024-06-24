Удари по об'єктах РФ: скільки Україна вже атакувала нафтобаз, терміналів та НПЗ ворога

За словами президента України, зараз особливо важливо повернути бойову ініціативу в цій війні.

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Станом на сьогодні вдалося уразити понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час церемонії привітання воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з тридцятою річницею ЦСО.

Глава держави зазначив, що цей бойовий підрозділ є одним з найкращих в Україні, а його результати мали позитивний вплив на всі стратегічні битви цієї війни. Також він додав, що українці повинні знати і бути вдячними за "мінусування" економічного потенціалу Росії, який працює на війну.

"Щодо ударів по російській нафтопереробці. Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави-терориста. Для дронів СБУ вже відстань у півтори тисячі кілометрів не є проблемою", — підкреслив Зеленський.

Також він висловив переконання, що все це наближає справедливе для України закінчення цієї війни, а також покладе на Росію відповідальність за все скоєне проти нашої держави і людей. За словами Володимира Зеленського, Україна зараз на тому етапі війни, коли потрібно протистояти російським штурмам та не дати ворогу жодного суттєвого здобутку.

"І в Україні потрібна максимальна віддача від кожного підрозділу – потрібен максимально чіткий результат кожного бойового завдання для наших хлопців. Ми можемо й мусимо повернути Україні бойову ініціативу в цій війні. Ми захищаємо свій дім, свою землю, життя українського народу. І обов’язково захистимо", — зазначив він.

Нагадаємо, що російські регіони у ніч на 19 травня зазнали масованої атаки тактичними ракетами ATACMS та ударними безпілотниками. Зокрема, під удар потрапили об'єкти на території окупованого Криму, а також НПЗ в Краснодарському краї та Ленінградській області.

Також військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що удари по НПЗ окупантів вкрай важливі, оскільки на них виробляється не тільки пальне для бронетехніки, але й мастило та інше необхідне для танків.