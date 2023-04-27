Двойной валютный рост. Почему на прошлой неделе долларов было продано больше, чем на предыдущей

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Валютный рынок и финансовая безопасность

Увеличение спроса на иностранную валюту на межбанковском рынке наряду с сокращением ее предложения обусловило рост продаж иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка до 560 млн долларов США за прошедшую неделю (по сравнению с 243 млн долларов США неделей ранее).

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) сократился до 589 млрд грн. Основным фактором увеличения банковской ликвидности по-прежнему выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 5,8 млрд гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

Банковское кредитование продолжает поддерживаться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". На условиях программы на прошлой неделе банками было выдано 315 льготных кредитов на общую сумму 1,7 млрд грн, из которых около трети – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 25 тысяч на общую сумму около 101 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Украина получила от Евросоюза с начала года 6 миллиардов евро Фото: kurs.com.ua

По сообщению Министерства финансов, Украина получила третий транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФД) на 2023 год. Первый транш в размере 3 млрд евро Украина получила в январе 2023 года, второй транш в размере 1,5 млрд евро поступил в госбюджет в марте текущего года. Таким образом, общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС в 2023 году составил 6 млрд евро. Общий объем льготного финансирования от ЕС по указанной программе составляет 18 млрд евро. Следующие транши в рамках масштабной программы МФД будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

Госбюджет

По результатам 2022 г. Национальный банк перечисляет в Государственный бюджет значительную часть своей прибыли — 71,9 млрд грн.

Что стоит за этой цифрой.

В целом финансовый результат от деятельности НБУ за 2022 год составил 232,3 млрд грн, однако подавляющая часть – 175,6 млрд грн (более 75%) – это результат переоценки финансовых активов в иностранной валюте, вызванный разовой девальвацией гривны на 25 % в июле 2022 года. Таким образом, прибыль к распределению за прошлый год составила 91,1 млрд грн, из которого 19,2 млрд грн было зачислено в общие резервы НБУ, а 71,9 млрд грн – подлежит перечислению в Государственный бюджет.

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