Подвійне валютне зростання. Чому минулого тижня доларів було продано більше, ніж попереднього

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Валютний ринок та фінансова безпека

Збільшення попиту на іноземну валюту на міжбанківському ринку поряд зі скороченням її пропозиції обумовило зростання продажу іноземної валюти Національним банком для збалансування ринку до 560 млн доларів США за минулий тиждень (порівняно із 243 млн доларів США тижнем раніше).

Фінансовий сектор

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) скоротився до 589 млрд грн. Основним чинником збільшення банківської ліквідності, як і раніше, виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюти зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності, зі свого боку, визначає низький попит банків на кредити рефінансування (заборгованість платоспроможних банків за тендерними кредитами рефінансування НБУ за минулий тиждень скоротилася на 5,8 млрд гривень) та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (20%).

Банківське кредитування продовжує підтримуватися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". На умовах програми минулого тижня банками було видано 315 пільгових кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн, з яких близько третини – державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою перевищила 25 тисяч на загальну суму майже 101 млрд гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу левову частку кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.

Україна отримала від Євросоюзу з початку року 6 мільярдів євро Фото: kurs.com.ua

За повідомленням Міністерства фінансів, Україна отримала третій транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні 2023 року, другий транш обсягом 1,5 млрд євро надійшов до держбюджету у березні поточного року. Так, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС у 2023 році сягнув 6 млрд євро. Загальний обсяг пільгового фінансування від ЄС за зазначеною програмою сягає 18 млрд євро. Наступні транші в межах масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Держбюджет

За результатами 2022 р. Національний банк перераховує до Державного бюджету значну частину свого прибутку — 71,9 млрд грн.

Що стоїть за цією цифрою.

Загалом фінансовий результат від діяльності НБУ за 2022 рік склав 232,3 млрд грн, однак переважна його частина — 175,6 млрд грн (понад 75%) — це результат переоцінки фінансових активів в іноземній валюті, викликаний разовою девальвацією гривні на 25% в липні 2022 року. Так, прибуток до розподілу за минулий рік становивив 91,1 млрд грн, з якого 19,2 млрд грн було зараховано в загальні резерви НБУ, а 71,9 млрд грн — підлягає перерахуванню до Державного бюджету.

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