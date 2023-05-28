Учителя патриоты и коллаборанты. Как восстанавливать образование на деоккупированных территориях

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Одной из самых сложных проблем, с которыми столкнется Украина после Победы, восстановление системы образования на деоккупированных территориях.

Некоторые из них, а именно Автономная республика Крым и значительные части Донецкой и Луганской областей, оккупированны с 2014 г. Дети, которые через год должны завершать получение начального образования, родились уже во время оккупации. Можно только догадываться, чему их учили в течение этого времени. Многие не только не изучали, но и никогда не слышали украинский язык.

Вторая часть – это территории, оккупированные преимущественно в феврале-марте прошлого года. Это дети, которые видели войну, многие потеряли родителей, друзей, дома…

В течение длительного времени дети, находящиеся на временно оккупированных территориях, получали заведомо искаженную информацию об Украине, ее ценностях, истории, культуре, искусстве. Как решать сложный комплекс проблем, связанных с их реинтеграцией в украинское общество, будем обсуждать в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Одной из главных задач восстановления украинского образования на деоккупированных территориях, очевидно, должно стать воспитание полноценных членов украинского общества, избравшего путь европейской и евроатлантической интеграции. Этот выбор означает, что украинское общество становится более плюралистическим, толерантным, справедливым, солидарным, где нет дискриминации, а женщины и мужчины имеют равные права. В украинском обществе все более распространенными становятся не вымышленные российскими пропагандистами страшилки, а закрепленные в Лиссабонском договоре общеевропейские ценности — уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство, верховенство права и уважение прав человека, включая права жителей, учеников и студентов с деоккупированных территорий.

Для восстановления украинского образования на деоккупированных территориях нужны патриотически настроенные преподаватели и административный персонал, способные заинтересовать учащихся и студентов, а не оттолкнуть их. Очевидно, что им будет сложно. Таких преподавателей нужно готовить заранее. Их нужно учить не только предмету, который они будут преподавать, но и специальным методам работы с людьми, имеющими серьезные психические и физические травмы. Кстати, последнее актуально не только для преподавателей, работающих на деоккупированных территориях.

По этим учебникам будут учить на деоккупированных территориях Фото: ukranews.com

С подобными проблемами будет сталкиваться каждый украинский преподаватель, где бы он ни работал. Но на сегодняшний день педагогические университеты, как правило, не предполагают таких курсов и результатов обучения в своих образовательных программах. Практически не предлагают их и заведения последипломного образования и повышения квалификации.

Говоря о преподавателях, невозможно обойти проблему сотрудничества некоторых из них с оккупантами. Понятно, что у каждого человека есть свои обстоятельства. Но многие "педагоги" не только преподавали, но и активно внедряли российские образовательные стандарты и идеологию "русского мира". Кто-то добровольно сотрудничал с оккупационной администрацией и российскими спецслужбами, иногда еще до начала оккупации. А кто-то сотрудничал с украинскими организациями, нелегально действовавшими на временно оккупированной территории. Поэтому решать вопрос о возможности и условиях дальнейшей работы в украинском образовании нужно будет индивидуально.

Важно решение проблемы признания результатов обучения. Украина не признает документы об образовании, образовательных и профессиональных квалификации, выданные неизвестно кем на временно оккупированных территориях. Сегодня там нет ни одного учебного заведения, которое бы работало легально. В то же время, Украина признает в определенном порядке результаты информационного образования (самообразования).

Этот порядок можно было использовать для частичного признания результатов обучения учащихся и студентов с деоккупированных территорий. К примеру, для результатов обучения по математике, естественным наукам, инженерии, информационным технологиям.

С другой стороны, многих результатов, необходимых для получения полных образовательных и профессиональных квалификаций, у многих учащихся и студентов не может быть. В частности, это касается устного и письменного общения на украинском языке, гражданских компетентностей, результатов обучения общественным наукам. Можно думать о присуждении таким лицам долевых квалификаций, подтвержденных уполномоченными украинскими органами. И предоставлении им возможности постепенно за счет дополнительной учебы получить и полные квалификации.

Еще одна большая проблема — это сеть учебных заведений. У нас нет достоверной информации о количестве уничтоженных и поврежденных учебных заведений на временно оккупированной территории. У нас также нет достоверной информации о том, сколько заведений в каждой общине, каждом городе нужно будет иметь после деоккупации, поскольку неизвестно, сколько взрослых и детей вернутся домой.

Опыт прошлых войн свидетельствует, что будет много детей, оставшихся без родителей или других лиц, которые могли бы заботиться о них. Кто-то уехал в другие регионы Украины или зарубежные страны и успел интегрироваться в новую жизнь. А кто-то хотел бы вернуться, но некуда, потому что уже нет ни дома, ни среды, в которой человек жил.

Для кого-то критическим фактором может стать отсутствие привычной работы. Украине сложно будет вернуть тех, кто обосновался на новом месте. Но для других групп вопрос возвращения будет тесно связан с вопросами восстановления не только образования, но и экономики, социальной инфраструктуры, медицины, культуры. От этого зависит, где и какие учебные заведения нужно строить или восстанавливать, сколько и каких именно преподавателей для работы на деоккупированных территориях нужно готовить.

Очевидно, что вопрос восстановления украинского образования на деоккупированных территориях предстоит решать вместе с вопросами комплексного восстановления и развития этих территорий, которые со временем должны трансформироваться в их устойчивое развитие. Только в этом случае выпускники учебных заведений смогут в будущем реализовать свой потенциал.

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