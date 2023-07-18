Убежища — для людей, а не для власти. Как сделать так, чтобы укрытия в школах стали по-настоящему безопасными

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Уверена, что каждый из вас уже неоднократно слышал о ночных дежурствах учителей в школах. Последние недели интернет разрывают скандалы. Департамент образования же рассказывает, что это все фейки и никого дежурить не заставляют. Спойлер: формально не заставляют, но иным образом обеспечить выполнение требований местной власти заведения не могут, ведь столичные чиновники не предоставили им никаких инструментов для этого — только переложили ответственность. Далее объясняю, почему.

Департамент образования и науки города Киева издал приказ, которым обязал руководителей учебных заведений, где есть укрытия, отвечать за безопасность. В частности, после посещения укрытий посторонними лицами директора должны осматривать помещения и территории учебных заведений, информировать ГСЧС и Национальную полицию, если обнаружат подозрительные предметы и тому подобное.

На первый взгляд все логично, особенно с точки зрения населения, желающего укрыться во время тревоги. Но давайте взглянем на ситуацию с другой стороны — с точки зрения самого заведения и безопасности детей.

Большая часть укрытий учебных заведений находятся в школах. Где учатся наши с вами дети. Итак, вопрос безопасности во время образовательного процесса стоит особенно остро. Поэтому возникает немало вопросов по этому поводу:

Хотели бы вы, чтобы в учебное заведение, где находится ваш ребенок, был неконтролируемый доступ?

Смоделируем ситуацию. Вы отвели ребенка в школу, поехали на работу и началась воздушная тревога. Ваш ребенок спускается в укрытие и вроде бы все должно быть ок. Но могут ли родители быть уверены, что дети там в безопасности? Думаю, не совсем. Ведь теперь кроме ракетной угрозы их ждет встреча с посторонними людьми. Людьми, которых никто не проверяет и не контролирует в укрытии. Никакой дополнительной охраны местные власти не обеспечили.

Может ли и, главное, ДОЛЖЕН ли директор школы ходить и проверять, не спрятался ли кто-то в помещениях или на территории или не оставил ли там никто подозрительных предметов?

Руководитель учреждения общего среднего образования — менеджерская позиция. И, давайте будем откровенны, эту позицию в большинстве случаев занимают женщины. Должен ли педагог, призвание которого организовывать работу учебного заведения, ходить и проверять территорию и помещения учебного заведения на предмет посторонних людей или подозрительных предметов? Конечно нет. Может ли директор качественно выполнять эту функцию — однозначно нет. Ведь руководитель школы точно не осведомлен в том, как и в какой последовательности должны выполняться действия по проверке территории или как вести себя при несанкционированном проникновении или попытках похищения материальных ценностей. Для этого нужны специальные знания. И точно руководитель школы не должен нести ответственность за то, чтобы выявить все потенциальные угрозы для детей.

Власть проверила — но что дальше? Фото: Виталий Кличко / Фейсбук

Теперь к вопросу охраны. Могут ли школьные сторожа выполнять эти функции?

Уверена, что вы согласитесь с тем, что функция сторожа, который в школе дежурит один, сидеть и контролировать вход в заведение. Точно сторож не может одновременно и контролировать вход, и осматривать территорию, которая, кстати, может составлять несколько гектаров.

А что должна делать школа, если сторож уволился?

А сегодня это достаточно массовое явление, учитывая что получают они минимальную зарплату, а ответственность на их плечах — несоизмерима. Мы уже наблюдали за развитием событий в Деснянском районе, где сторожа единственного взяли под стражу за то, что тот не успел открыть укрытие и погибли люди. И это трагический, но наглядный пример того, что может ожидать человека на упомянутой позиции. Согласились бы вы на такой уровень ответственности при зарплате в 6000 грн? Ответ очевиден.

Так каким образом организовать и безопасность детей в школе, и безопасность населения во время воздушных тревог?

Первое, что нужно сделать — обеспечить заведения профессиональной охраной. Киев — город с бюджетом в 65 миллиардов гривен. Уверена, что финансов для этого достаточно, ведь на закупку служебных авто ресурсы есть, на барабаны и овощерезки есть, на брусчатку возле ЦУМа тоже хватает. Более того, есть "Муниципальная охрана", одной из задач которой является охрана коммунальных учреждений.

Поэтому за каждым заведением, где есть укрытия, должны быть закреплены специально обученные люди, которые будут проверять помещения и территорию школ после завершения тревоги, контролировать людей, посещающих укрытия, где днем учатся наши дети.

Это все вполне возможно обеспечить, но для этого нужны четко прописанные алгоритмы действий и ответственность.

Поэтому у меня справедливый вопрос к местной власти Киева — а что сделали вы, кроме перекладывания ответственности на директоров, для обеспечения безопасности наших детей? Где ваша "Муниципальная охрана"? Где новые укрытия для населения?

По моему убеждению — дети должны находиться в безусловной безопасности. Местные власти обязаны обеспечить людей укрытиями таким образом, чтобы от этого не страдала система образования. За почти полтора года полномасштабного вторжения у вас не получилось придумать ничего лучше, чем прятаться за спинами педагогов, которые сейчас и так имеют бешеную нагрузку, учитывая необходимость проводить образовательный процесс по всем формам получения общего среднего образования одновременно, чтобы украинцы оставались образованной, креативной и прогрессивной нацией!

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