Студентам — все карты в руки. Как новый закон сделает украинскую молодежь европейской

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Мы привыкли говорить, что молодежь — это наше будущее. Впрочем, учитывая, какое влияние имеет активная позиция студенчества, (вспомните свежий пример "Львовской политехники"), молодежь — это также наше настоящее. От их проактивности и решительности часто зависят движущие изменения в государстве. И именно поэтому их не должно тормозить действующее законодательство. А оно таки тормозит.

Это мнение студентов, ведь именно они обратились ко мне с предложением изменить законодательство — и именно они помогли наработать новый законопроект, усиливающий их право на самореализацию. Первый законопроект от студентов о студентах.

О чем этот новый "студенческий" законопроект?

Глобально — о тех проблемах, которые уже давно назрели. Это законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно расширения прав органов студенческого самоуправления и обеспечения прав соискателей высшего образования". Его регистрацию мы начали ко Дню студента. Он дает студентам больше независимости и защиту от таких ситуаций, как, например, необъективность оценивания из-за предвзятости преподавателя, несправедливые последствия для студентов после участия в акциях протеста и митингах, отчисления из-за предвзятости, безосновательные отказы в предоставлении академотпусков. Все важные решения о студентах будут приниматься со студентами. Для этого закон увеличивает представительство соискателей высшего образования во всех рабочих органах высшего образования, где поднимаются ключевые для студентов вопросы. Это ученые советы, рабочие группы по отдельным вопросам и тому подобное. Это делается, чтобы голос студентов был услышан, и как результат — в стране сформировалось проактивное студенческое сообщество.

Важно

Мобилизация студентов и аспирантов. Кто будет иметь право на отсрочку после внесения изменений в закон

Эти изменения предусматривают новый уровень вовлеченности студентов в собственном образовательном пространстве. Мы хотим дать возможность органам студенческого самоуправления, в которые входят только студенты, вносить предложения в образовательные программы. А их решения, принятые в пределах компетенции, не будут нуждаться в одобрении органами управления учреждения высшего образования.

В то же время наш законопроект предусматривает изменения не только в контексте студенческого самоуправления. Так, мы хотим дать студентам возможность свободно переходить с дневной формы обучения на заочную, поскольку сейчас эта схема несколько усложнена. А также — закрепить право студента брать академотпуск (перерыв в обучении) по собственному желанию, а не в связи с состоянием здоровья, военной службой или семейными обстоятельствами, как это есть сейчас. Студент — получатель услуги, поэтому не должен доказывать, по какой причине хочет приостановить свое обучение.

В качестве примера берем Европу

Студенческое самоуправление в европейских странах является очень популярным и престижным. К нему хочет приобщаться вся активная молодежь, они становятся в очередь за членством. Зато в Украине сейчас бывают случаи, когда трудно найти хотя бы одного желающего возглавить студенческое самоуправление. Наш законопроект построен на лучших европейских практиках сферы образования. Он был разработан в постоянном диалоге со студенческими организациями из девяти стран Центральной и Восточной Европы, которые являются членами Европейского союза студентов (ESU): Польша, Венгрия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Румыния, Молдова. Кроме того, документ обсуждался во время большого количества встреч с экспертами в сфере образования и представителями профильных органов центральной исполнительной власти.

Именно сейчас, во время войны, такая инициатива актуальна, потому что она объединяет миллионное студенчество. Студенты должны иметь защиту, права, гарантии и мотивацию учиться и организовывать свою деятельность с поддержкой как конкретно университетов, так и государства в целом.

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