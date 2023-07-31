Забываем историю: почему Украина не должна отказываться от съемок фильмов и сериалов во время войны

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Нездоровые процессы в государстве и обществе...

Правильно ли сейчас класть брусчатку или дороги во время кровавой войны? Однозначно нет.

Правильно ли снимать дебильные сериалы о сомнительных персонажах? Однозначно нет.

Правильно ли депутатам кататься по Мальдивам? Также однозначно нет.

Стоит ли цеплять герб на "Родину-Мать" за 800 тысяч долларов? Тоже не очень.

Но есть и другая сторона медали.

Страну нужно отстраивать. Жилье для людей. Ремонт школ и больниц (там где это возможно), восстановление инфраструктуры. Это однозначно надо делать. Но без коррупции, без откатов, без скандалов. Культуру нужно поддерживать. Фильмы и сериалы тоже надо снимать, но не гадость, типа "Ингульца", а важные социо-культурные продукты. О наших Героях. О нашей жизни. О нашей стране. Культура во время войны это важно, но не в исполнении невежд, которые 30 лет строить здесь пророссийский медиарынок. Катаешься по "мальдивам" во время войны — сдавай мандат. Депутатов, которые сюда приезжают раз в месяц нам не нужно. Что касается "Родины Матеры", то не герб там надо цеплять, а сносить этот рудимент-символ УССР.

И это стоило бы сделать это давно. А мы продолжаем играть...

И последнее.

Музей Голодомора.

Извините, но достроить его надо.

Потому что если Украина забывает об истории, то мы обречены ходить по кругу...

Извините, но переложить брусчатку на одной улице стоит ровно столько — сколько достроить Мемориал Памяти погибшим от московских оккупантов во время трех Голодоморов...

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