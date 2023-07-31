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Мнения Российско-украинская война

Забываем историю: почему Украина не должна отказываться от съемок фильмов и сериалов во время войны

Страну нужно отстраивать. Жилье для людей. Ремонт школ и больниц (там где это возможно), восстановление инфраструктуры. Это однозначно надо делать. Но без коррупции, без откатов, без скандалов.

Андрей Смолий
Андрей Смолий
Общественный активист
eye 102
Видеокамера, Камера Big Sky, съемка фильмов, съемка сериалов, съемка фильмов
Фото: Соцсети | Видеокамера
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Правильно ли сейчас класть брусчатку или дороги во время кровавой войны? Однозначно нет.

Правильно ли снимать дебильные сериалы о сомнительных персонажах? Однозначно нет.

Правильно ли депутатам кататься по Мальдивам? Также однозначно нет.

Стоит ли цеплять герб на "Родину-Мать" за 800 тысяч долларов? Тоже не очень.

Но есть и другая сторона медали.

  1. Страну нужно отстраивать. Жилье для людей. Ремонт школ и больниц (там где это возможно), восстановление инфраструктуры. Это однозначно надо делать. Но без коррупции, без откатов, без скандалов.
  2. Культуру нужно поддерживать. Фильмы и сериалы тоже надо снимать, но не гадость, типа "Ингульца", а важные социо-культурные продукты. О наших Героях. О нашей жизни. О нашей стране. Культура во время войны это важно, но не в исполнении невежд, которые 30 лет строить здесь пророссийский медиарынок.
  3. Катаешься по "мальдивам" во время войны — сдавай мандат. Депутатов, которые сюда приезжают раз в месяц нам не нужно.
  4. Что касается "Родины Матеры", то не герб там надо цеплять, а сносить этот рудимент-символ УССР.

И это стоило бы сделать это давно. А мы продолжаем играть...

И последнее.

Музей Голодомора.

Извините, но достроить его надо.

Потому что если Украина забывает об истории, то мы обречены ходить по кругу...

Извините, но переложить брусчатку на одной улице стоит ровно столько — сколько достроить Мемориал Памяти погибшим от московских оккупантов во время трех Голодоморов...

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