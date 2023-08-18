Других условий для украинцев не будет. Должна ли Украина стать большим Израилем

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Этот дождь надолго: общество медленно приходит к осознанию, что мы имеем большую войну за независимость, которая может длиться десятилетия.

Вижу, что многие друзья начали рефлексировать на вопрос продолжительности войны. И это очень хорошо, ведь это хорошее лекарство от завышенных ожиданий, которые были порождены первыми месяцами внутренней пропаганды.

Мы не дождемся момента, когда начнем жить, как раньше. Как раньше никогда не будет.

Кремль не остановится, пока не достигнет своего. Для него население и техника — это ресурс, которым не дорожат. Все пойдет в дело ввиду того, что они понимают — поражение в войне является началом конца недоразваленной сердцевины империи. Поэтому они будут бросать в бой все новые и новые человеческие ресурсы, которых там больше. И технику, которая хоть не такая технологичная, как нам предоставляют западные партнеры, но ее сейчас у них больше. Они готовы к длительному противостоянию на истощение. У диктаторов всегда воля длинная...

Поэтому сегодняшний дискурс об адаптации к новой опасной нормальности вполне легитимен...

То, что пишут Александр Доний и Мария Берлинская, так же, как и многие другие наши публичные сограждане, очень своевременная попытка отрезвиться от внутренней пропаганды, которая в начале широкомасштабного вторжения была оправданной...

Мы должны планировать жизнь, самореализацию, укрепление демократических институтов, привлечение инвестиций, развитие экономики, развитие ВПК, формирование самой мощной армии в Европе и геополитическую субъектность в этих условиях...

Других враг нам не даст... Это может длиться годами и даже десятилетиями...

Мы должны стать большим Израилем, который способен очень долго сосуществовать с гораздо большей Палестиной...

Сильный Израиль, который живет во враждебном окружении — пример для Украины Фото: Институт мира

Временное перемирие, если таковое и наступит, это будет лишь пауза перед следующей фазой еще более кровавой войны. Так же, как после первой Чеченской войны Кремль развязал вторую...

Наша война экзистенциальная и будет продолжаться до исчезновения агрессора — имперского кровожадного рашистского режима, чего очень нам хочется, или — до исчезновения жертвы...

Нам очень хотелось бы, чтобы наши западные партнеры больше нам помогали, но пока они рассматривают это как нашу войну, а свое участие — как этическую поддержку нас.

Хотя мы легитимно смотрим на обстоятельства — в которых мы защищаем западную цивилизацию со всей ее свободой и демократией. В этих обстоятельствах Украина ведет себя так, что это нам должны быть благодарны за оборону Европы.

Об этой дихотомии очень хорошо написал Павел Казарин.

Кто прав в этой дискуссии, станет очевидно, если начнется 3-я мировая...

До тех пор мы должны работать над собственной обороноспособностью в горизонте возможного противостояния на десятилетия, развивая собственную самодостаточность...

И становиться должны самодостаточными как индивидуально каждый, так и как государство в целом.

Сложные времена делают из нас сильных людей, и только мы будем способны снова создать легкие...

Чтобы нашим внукам не приходилось становиться сильными...

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