Половина Польши — за Украину. Почему нужно слушать не только представителей официальной Варшавы

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Интерес Польши — это победа Украины и наша ей помощь. Заявления власти и оппозиции об отношениях с Украиной.

Постепенно спадает градус эмоций в отношениях Украины с Польшей.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина "вернула в конструктивное русло" вопрос экспорта украинского зерна в 5 стран Центрально-Восточной Европы. По ее мнению, украинской власти удалось деполитизировать эту проблему благодаря дорожной карте по мониторингу и верификации экспорта в эти страны. Это документ Кабинета Министров Украины (принят 26 сентября), который определяет новую процедуру экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы в пять государств ЕС. Теперь украинские экспортеры для экспорта этих зерновых культур в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию должны получить лицензию Минэкономики Украины по согласованию с Минагрополитики Украины.

"Жест доброй воли"

Болгария и Румыния уже приняли эту украинскую дорожную карту, Словакия ее изучает, зато Венгрия и Польша пока не меняют решение о введении эмбарго на украинское зерно. Хотя, кажется, лед медленно начал таять и в отношениях этих государств с Украиной.

Министры сельского хозяйства Вышеградской группы (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) по результатам заседания во вторник 26 сентября обратились к своему украинскому коллеге с предложением, чтобы Украина отозвала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно зернового эмбарго. Это, по их мнению, должно "улучшить атмосферу во взаимных отношениях".

В переводе на понятный язык заявление "вышеградских" министров может означать, что принятие украинской дорожной карты должно облегчить положение Польши и Венгрии. Это своеобразный "жест доброй воли", который, однако, кардинально отличается от "жестов" российских оккупантов.

Очевидно, мы отступать не будем, потому что взамен на принятие дорожной карты по мониторингу и верификации экспорта в 5 стран Европы, для Украины восстанавливается полностью Соглашение о свободной торговле с ЕС. В таком случае цена завершения скандала с эмбарго небольшая. Ее можно заплатить без риска нанесения вреда интересам украинской экономике и политике.

Кроме того, Украина нуждается в единстве стран-членов ЕС в вопросе нашей европейской интеграции.

Политика не изменится ни на миллиметр

Во вторник "Гражданская платформа" представила свое видение "стабилизации польско-украинских отношений". "Гражданская платформа" — это самая влиятельная партия польской оппозиции, ее лидером является Дональд Туск. Премьер-министр Польши в 2007-2014 гг., председатель Европейского совета в 2014-2019 гг. и председатель Европейской народной партии 2019-2022 гг. Политик очень хорошо известен в Украине, настоящий друг нашей страны.

Для дискуссии об отношениях между нашими государствами и польской политике в отношении Украины Туск собрал специальное совещание, к участию в котором пригласил военных, экспертов по экономике, сельскому хозяйству и внешней политике. Были бывшие главнокомандующие Войска польского, Радослав Сикорский (министр иностранных дел 2007-2014), Павел Коваль (бывший вице-министр иностранных дел) и Михал Колодзейчак (лидер "Агро-Унии", которая начала протест об импорте украинского зерна).

"Польская власть потеряла управляемость" — так Туск остро расценил политику правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС) в отношении Украины — "Имеем четкое впечатление, что стратегия, если она вообще существует, относительно настоящего и будущего польско-украинских отношений, а также относительно действий Польского государства в связи с последствиями российско-украинской войны, основывается на эмоциях или партийных интересах".

Победа Украины остается главным интересом Польши Фото: Скриншот

Он подчеркнул, что цели и интересы Польши не изменились с начала войны. "Интерес Польши, и это понятно само собой, — это победа Украины. Это напрямую касается также вопросов экономики и проблемы беженцев. Здесь польская политика не должна меняться ни на один миллиметр. Поддержка военной способности Украины не может подвергаться сомнению".

Туск подчеркнул, что большая помощь, которую поляки оказали Украине и украинцам в первые месяцы широкомасштабного вторжения, — это "бесценный капитал", который не может быть потерян. Потому что именно на этом капитале должна строиться новая геополитическая ситуация в Центральной и Восточной Европе.

Присутствующие на совещании генералы предложили создать международный совет, задачей которого будет координация военной помощи Украине, проходящей через "хаб" возле Жешува. Польша должна также увеличить количество украинских солдат, которые проходят обучение в их стране.

Павел Коваль констатировал, что у Польши появился уникальный шанс построить длительные и близкие отношения с Украиной, а также открыть "большой, исторический путь торговли", который соединит Балтийское и Черное моря. Для этого должны быть подписаны двусторонние секторальные соглашения или же новый межгосударственный договор.

Заявление Моравецкого, удивившее мир

Совещание политиков и экспертов "Гражданской платформы" важно по двум причинам.

Во-первых, польская оппозиция представила собственную программу развития польско-украинских отношений, фундаментом которой является чрезвычайно положительный опыт взаимоотношений между нашими государствами и народами после 24 февраля 2022 г. По этой программе, Польша — дружественная к Украине. Та самая, которая в самый тяжелый момент для существования нашего государства и нации подставила свое по-настоящему братское крепкое плечо. И не ставила вопрос о том, как Украина ее за это отблагодарит. Потому что украинская благодарность для нее очевидна и записана в национальной памяти на долгие десятилетия.

Во-вторых, несмотря на то, что польские власти жестко раскритиковали Туска и его слова, лидер оппозиции добился своего. В польско-украинских отношениях появилась альтернатива политике правящей партии. Политики, которую ПиС начала воплощать с апреля с. г., а ее цель и способы реализации стали загадкой не только для украинцев, но и поляков и союзников Польши.

Почему это важно?

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обнародовал заявление (21 сентября) о том, что Польша "уже не передает Украине никакого вооружения". Его слова удивили украинцев, многих даже напугали, хотя на самом деле польские фирмы продолжают поставлять вооружение, которое Украина закупает согласно действующим контрактам.

Заявление Моравецкого широко обсуждали мировые медиа, видя в нем признак существенного ослабления проукраинской международной коалиции. Мировые политики также восприняли его серьезно. Американская администрация запросила у Польши разъяснений по этому поводу, с аналогичной просьбой к польскому министру обороны обратился его немецкий коллега.

Твердая почва проукраинской политики

Влиятельное издание "Rzeczpospolita" и известная радиостанция RMF FM спросили о мнении самих поляков относительно заявления Моравецкого. Результаты опроса показали (опубликованы 27 сентября), что мнения респондентов разделились почти поровну: 47,2% положительно оценили слова Моравецкого, зато 44,5% — отрицательно.

Вектор оценки четко коррелируется с политическими симпатиями самих поляков: слова премьер-министра положительно восприняли 71% сторонников ПиС и только 30% симпатиков оппозиции. В первой группе преобладают мужчины (51% положительных оценок), люди старше 50 лет (60%) и жители села (60%). Эта корреляция еще более заметна среди тех, кто получает информацию с государственного телевидения — 75% тех, кто смотрит TVP.

Итак, в своем антиукраинском повороте в политике действующая польская власть ориентируется на половину поляков, что, конечно, много. Но вторая половина польского общества твердо поддерживает оказание помощи воюющей Украине.

И именно к этой части своих земляков обратился Туск со своими коллегами. Они правильно понимают, что поддержка Украины до полной победы отвечает фундаментальным интересам Польши. Они также чувствуют, что для реализации такой политики существует твердая почва общественной поддержки.

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