Украинское зерно против польских овощей. Как отечественные агрохолдинги проигрывают международную конкуренцию

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Заметил, что в Украине есть много людей, которые думают, что разбираются в экономике. А на самом деле они немного знают микроэкономику, но при этом вообще не понимают макроэкономики.

Потому что макро — это не просто показатели инфляции или ВВП. Это взаимозависимость различных экономических процессов, причем не всегда прямолинейная или очевидная.

И ситуация вокруг фермеров Польши это очень хорошо демонстрирует. Да, с позиции "микроэкономики" малые фермеры Польши действительно являются неэффективными.

Но с позиции "макроэкономики" фермер — это также потребитель продукции других секторов. И если семья фермеров зарабатывает 2-3 тыс. долл. в месяц, то практически все эти деньги они потратят на потребление повседневных товаров и услуг. Производители же этих других товаров и услуг, получив доходы, будут также тратить их на собственные нужды. И такая циркуляция денег будет стимулировать экономическую активность.

В то же время, крупный агрохолдинг с позиции "микро" может быть эффективным, но на "макро" уровне его влияние будет меньше. Потому что этими товарами он будет обеспечивать потребности только собственной семьи. А все остальные доходы он потратит на элитную продукцию — и, скорее всего, в других странах.

Условно говоря, если на семью надо килограмм мяса, то 1000 фермеров купят 1000 кг. Но владелец крупного бизнеса купит только 1 кг.

Выращивать зерно для крупного агрохолдинга гораздо выгоднее Фото: УНИАН

Конечно, крупные агрохолдинги будут создавать рабочие места, но лишь маленькая доля этих работников будет иметь доход выше среднего по стране.

Поэтому для экономики страны более выгоднее 1 млн потребителей со средним доходом, чем 10 тыс. очень богатых собственников.

Существует также еще одна причина, почему небольшой фермер выгоднее для экономики страны.

Малые фермеры чаще специализируются на продукции с более высокой добавленной стоимостью, а крупные латифундисты — на низкомаржинальном зерне.

Коротко объясняется очень просто. Зерно легче продать. Легче транспортировать. Легче хранить. В общем, потенциальные прибыли/риски ниже именно в производстве зерна. Ведь фрукты, овощи, цветы более требовательны к выращиванию, хранению, транспортировке, их сложнее продать! Поэтому нельзя ожидать, что все крупные бросятся выращивать овощи, фрукты. Переработка не развивается по похожим причинам. Отдельно, готовая продукция пищевой промышленности требует дополнительных затрат и усилий на маркетинг, дистрибуцию. Поэтому крупные агрохолдинги больше тяготеют к выращиванию низкомаржинальной продукции.

Малый фермер, используя свой небольшой клочок земли, не может позволить себе засеять его низкомаржинальным зерном. Конечно же, он будет искать способы максимизации дохода. Поэтому мелкие фермеры охотно выращивают овощи, цветы и другие с/х товары с высокой добавленной стоимостью.

И каждый раз, когда вам хочется вспомнить о Нидерландах, то советую также помнить, что там нет крупных агрохолдингов. А в Украине холдинги почему-то не спешат выращивать цветы или овощи)

И именно поэтому до начала полномасштабной войны Польша, с неэффективным фермерством и имея лишь 15 млн га земли, экспортировала продукции на 32 млрд долл. А Украина с 42 млн га высококачественных черноземов наэкспортировала менее 30 млрд.

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