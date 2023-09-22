Никто не откроет Украине европейский рынок. Почему ЕС до последнего будет защищать своих фермеров

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Вчера прочитал один показательный комментарий, который хочу выделить в отдельный пост:

"Польские фермеры боятся украинских, потому что они менее эффективны и в честной конкуренции проигрывают нашим!"

Серьезно?

Украинские фермеры эффективнее польских не потому, что лучше работают, а в первую очередь из-за своих размеров. Потому что в Польше 1,5 млн. фермеров, которые в среднем имеют 5-10 га земли. В Украине только 47 тыс. фермерских хозяйств, которые в среднем обрабатывают 1000 га земли!

И если главным фактором выбора продукции является цена, то большой бизнес всегда будет иметь преимущество над маленьким! Потому что здесь работает — эффект масштаба.

Самый простой пример работы эффекта, это когда продавец может уменьшить собственную маржу на товар, потому что заработает на масштабе!

Украинскому фермеру трудно будет прорваться в Европу

Также крупный бизнес может воспользоваться перекрестным субсидированием. Демпинговать цену, чтобы вытеснить покупателей с рынка и при этом убытки покрывать за счет доходов на других рынках.

Также не исключаю, что наши трейдеры могли посчитать затраты на морскую логистику, и на размер этих затрат делали дисконт на рынке Польши. Поэтому о какой эффективности здесь может идти речь?

Другой вопрос, что в развитом мире всем плевать на эффективность сельского хозяйства! В Европе неэффективных фермеров субсидируют по целому ряду социальных и экономических причин! Это продовольственная безопасность, создание среднего класса в селе, который будет генерировать потребление в других секторах. Не тратить деньги на яхты и замки, а покупать товары повседневного спроса, таким образом создавая доходы и занятость в других секторах.

Это макроэкономика, которую большинство элиты в Украине не понимает!

Поэтому закатайте губу и не думайте, что нам откроют европейский рынок и позволят в честной конкуренции уничтожить их фермеров. Европейцы этого не позволят!

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