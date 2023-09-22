Ніхто не відкриє Україні європейського ринку. Чому ЄС до останнього захищатиме своїх фермерів

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Вчора прочитав один показовий коментар, який хочу виділити в окремий пост:

"Польські фермери бояться українських, тому що вони менш ефективні і в чесній конкуренції програють нашим!"

Серйозно?

Українські фермери ефективніші за польских не тому, що краще працюють, а в першу чергу через свої розміри. Бо в Польщі 1,5 млн. фермерів, які в середньому мають 5-10 га землі. В Україні лише 47 тис. фермерських господарств, які в середньому обробляють 1000 га землі!

І якщо головним чинником вибору продукції є ціна, то великий бізнес завжди буде мати перевагу над маленьким! Тому що тут працює — ефект масштабу.

Найпростіший приклад роботи ефекту, це коли продавець може зменшити власну маржу на товар, бо заробить на масштабі!

Українському фермеру важко буде прорватися до Європи

Також великий бізнес може скористатись перехресним субсидуванням. Демпінгувати ціну, щоб витіснити покупців з ринку і при цьому збитки покривати за рахунок доходів на інших ринках.

Також не виключаю, що наші трейдери могли порахувати витрати на морську логістику, і на розмір цих витрат робили дисконт на ринку Польщі. Тому про яку ефективність тут може йтися?

Інше питання, що в розвиненому світі всім плювати на ефективність сільського господарства! В Європі неефективних фермерів субсидують через цілий ряд соціальних та економічних причин! Це продовольча безпека, створення середнього класу в селі, який буде генерувати споживання в інших секторах. Не витрачати гроші на яхти та замки, а купувати товари повсякденного попиту, таким чином створюючи доходи і занятість в інших секторах.

Це макроекономіка, яку більшість еліти в Україні не розуміє!

Тому закатайте губу і не думайте, що нам відкриють європейский ринок і дозволять в чесній конкуренції знищити їх фермерів. Європейці цього не дозволять!

Джерело.

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