Работа против ВСУ: как антимигрантская кампания в Украине становится игрой на руку России

Почему вдруг именно сейчас разворачивается антимигрантская кампания? Неужели так много на улицах наших жителей стран Азии, Африки или Южной Америки?

Была бы хоть какая-то логика в развертывании такой кампании после войны. Наша власть почти ничего не делает для проведения эффективной политики демографии. Мой закон об этом не рассматривается годами. Никто эффективно не занимается возвращением беженцев, эффективной помощью ВПЛ и увеличением рождаемости. После войны восстановление потребует рабочих рук, которых будет не хватать.

Но сейчас в руках нуждаются ВСУ.

Поэтому для меня ответ очевиден. Некоторые подразделения ВСУ из-за нехватки людей начали привлекать иностранцев для защиты Украины. Бойцы "Хартии", между прочим, открыто пишут об этом.

Чтобы сорвать этот процесс так же, как срывает Россия собственным ресурсом и руками популистов, коррупционеров и полезных идиотов процесс мобилизации, надо превратить Украину в ксенофобское расистское государство. Чтобы люди из других стран боялись сюда ехать работать по контракту в ВСУ.

Все эти ролики из сетей, видео с демонстраций и тексты распространяют и у нас, и в странах, откуда некоторые подразделения планируют рекрутировать бойцов.

Главная цель — обескровливание армии.

Участвовать в любых компаниях, которые не позволяют пополнять ряды ВСУ — играть на Россию.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

