"Я не сторонник, чтобы завозили сотнями людей": Садовый сделал заявление о трудовых мигрантах

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что не поддерживает массовый завоз трудовых мигрантов в Украину для решения проблемы дефицита кадров. По словам мэра, стране нужно сосредоточиться на повышении зарплат и возвращении украинцев из-за рубежа.

Городской председатель Львова Андрей Садовый во время интервью на YouTube-канале "Львов24" высказался против массового привлечения трудовых мигрантов в Украину. По его мнению, проблему нехватки работников необходимо решать не за счет иностранной рабочей силы, а через улучшение условий труда для украинцев. Садовый отметил, что во Львове пока нет массового наплыва трудовых мигрантов.

"Я больший сторонник привлекать известные, мощные компании, которые приезжают и легитимно начинают работать. Там во Львове 20 лет работает компания Onur. Да, руководитель есть, рожденный в Турции. Он уже женился здесь, жена украинка, дети украинцы, ходят в школу, и все работники, которые работают — это украинцы. Вот сейчас был разговор в мэрии с одной очень большой казахстанской компанией. Также готовы заходить, инвестировать средства. Пожалуйста, заходите", — отметил мэр Львова.

По словам Садового, он поддерживает приход крупных мировых компаний, которые открывают производства в Украине и платят конкурентные зарплаты. Андрей Садовый также заявил, что значительная часть украинцев выехала за границу не только из-за войны и ситуации с безопасностью, но и из-за более высокого уровня зарплат в других странах.

"Но я не сторонник, чтобы где-то там завозили десятками, сотнями людей. А если они потом уже не поедут, а это же разные взгляды, религиозные, ментальные — одно, второе, третье, надо просто людям платить заработную плату адекватно. И здесь важно, чтобы государство просто поменяло свое отношение, потому что, как я уже говорил в начале, есть большой процент компаний, которые вообще не платят налоги. Их никто не двигает. Надо просто людям платить заработную плату", — подытожил Андрей Садовый.

Напомним, что украинские работодатели уже начали просчитывать расходы на привлечение трудовых мигрантов из-за дефицита кадров. Оформление одного иностранного работника может стоить бизнесу от 20 до 40 тысяч гривен с учетом документов, жилья и адаптации.

Ранее мы также информировали, что эксперты предупредили о рисках вытеснения украинцев с рынка труда из-за массового привлечения трудовых мигрантов. Специалисты заявляли, что более дешевая иностранная рабочая сила может создать дополнительное давление на зарплаты.