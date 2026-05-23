"Я не прихильник, щоб завозили сотнями людей": Садовий зробив заяву про трудових мігрантів

Міський голова Львова Андрій Садовий під час інтерв’ю на YouTube-каналі "Львів24" висловився проти масового залучення трудових мігрантів до України. На його думку, проблему нестачі працівників необхідно вирішувати не за рахунок іноземної робочої сили, а через покращення умов праці для українців. Садовий наголосив, що у Львові наразі немає масового напливу трудових мігрантів.

"Я є більший прихильник залучати відомі, потужні компанії, які приїжджають і легітимно починають працювати. Там у Львові 20 років працює компанія Onur. Так, керівник є, народжений у Туреччині. Він вже одружився тут, жінка українка, діти українці, ходять до школи, і всі працівники, які працюють — це українці. От зараз була розмова в мерії з одною дуже великою казахстанською компанією. Також готові заходити, інвестувати кошти. Будь ласка, заходьте", — зазначив мер Львова.

За словами Садового, він підтримує прихід великих світових компаній, які відкривають виробництва в Україні та платять конкурентні зарплати. Андрій Садовий також заявив, що значна частина українців виїхала за кордон не лише через війну та безпекову ситуацію, а й через вищий рівень зарплат в інших країнах.

"Але я не прихильник, щоби десь там завозили десятками, сотнями людей. А якщо вони потім вже не поїдуть, а це ж різні погляди, релігійні, ментальні — одне, друге, третє, треба просто людям платити заробітну платню адекватно. І тут важливо, щоби держава просто поміняла своє відношення, тому що, як я вже казав на початку, є великий відсоток компаній, які взагалі не сплачують податки. Їх ніхто не рухає. Треба просто людям платити заробітну платню", — підсумував Андрій Садовий.

Нагадаємо, що українські роботодавці вже почали прораховувати витрати на залучення трудових мігрантів через дефіцит кадрів. Оформлення одного іноземного працівника може коштувати бізнесу від 20 до 40 тисяч гривень з урахуванням документів, житла та адаптації.

Раніше ми також інформували, що експерти попередили про ризики витіснення українців з ринку праці через масове залучення трудових мігрантів. Фахівці заявляли, що дешевша іноземна робоча сила може створити додатковий тиск на зарплати.