Дарите то, что нужно. Почему лучшим подарком на Рождество может стать щетка и совок

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Когда мне было 11, крестный подарил мне на Рождество использованный кусок мыла. Честно говоря, он положил его назад в обертку, но на нем все еще были видны сероватые пузырьки засохшей пены.

Я думаю, это превосходит большинство претендентов в списке ужасных рождественских подарков Argos. Согласно опросу, проведенному ритейлером (и я должна признаться, что была сбита с толку его методологией), 28 процентов британцев говорят, что худший подарок, который они когда-либо получали, — это подарочный сертификат с истекшим сроком действия, за которым следует мертвое растение (28 процентов) и просроченный шоколад (28 процентов).

Может ли это действительно означать, что почти треть людей в этой стране получили один или несколько таких "подарков"? Какая мы странная нация.

В этом списке нежелательных подарков есть два различных типа: совершенно бесполезные (см. выше) и оскорбительно полезные. Среднестатистического британца, похоже, не забавляют подарки в виде рулона туалетной бумаги, гербицида, крема для обуви. Нас приучили верить, что лучшие подарки — это роскошные и дорогие удовольствия: бомбочки для ванны и тонкое нижнее белье, шелковые шарфы и ароматические свечи.

Больше подарков, красивых и полезных! Фото: Getty

Но предметы роскоши по определению – это вещи, которыми мы редко пользуемся в повседневной жизни. Вот почему даже якобы "хорошие" подарки так часто оказываются в переполненном ящике, быстро превращая удовольствие в беспорядок.

Фактически, чем старше я становлюсь, тем больше я предпочитаю смелый и практичный подарок. Однажды мой муж подарил мне совок и щетку, правильно рассчитав, что я буду получать небольшую, но регулярную дозу удовлетворения от жесткости щетины и плотной крышки совка, которая предотвращает разлетание пыли.

Если подарить любимому человеку что-то совершенно утилитарное, это означает, что он будет думать о вас, пусть и криво, каждый раз, когда использует это.

На мой взгляд, это гораздо романтичнее, чем пытаться успокоить их дорогими мазями. Это показывает, что вы признаете и цените даже самые повседневные аспекты вашей совместной жизни.

Однажды отец подарил моей матери набор выдвижных стержней для прочистки сточных вод. Полезное, запоминающееся — и рассмешило ее. Чего еще можно желать на Рождество?

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