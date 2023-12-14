Украина — не Тайвань. Почему за кого-то США готовы пойти на войну, а кому-то обрезают помощь

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И в Первую мировую, и во Вторую мировую Украина превратилась в эпицентр тех самых вкусных (извините за то, что я использую такие термины) кусочков апельсина, лимона. Украину я бы изобразил в виде красивого вкусного апельсина, от которого все хотят отрезать кусочек. Тот считает, что Крым и Донбасс его, тот почему-то убежден, что Закарпатье его. Война в Украине не исчезнет за две-три недели и год-полтора, потому что речь идет не об Украине и не о российско-украинских отношениях, речь идет не о ситуации на уровне Евразийского континента, на уровне Центральноевропейского региона. Речь идет вообще о глобальном порядке.

Если брать нынешнюю ситуацию, то что Тайвань, что Филиппины, что Украина с точки зрения правовой морально-этической нормы находятся в одинаковом статусе по отношению к Соединенным Штатам Америки, потому что есть соответствующие двусторонние соглашения, Будапештский меморандум. Не надо о нем забывать, потому что там обязательства изложены в том числе для Франции, в том числе и для Великобритании, Китая. Если Россия их не выполняет, то не значит, что эти не должны его выполнять, и тогда возникает простой вопрос: почему в ответ, если Китай подвинет на Тайвань, то звучит фраза: "Соединенные Штаты вступят в войну". Почему в случае, если Россия пойдет на Украину: "Мы будем помогать столько, сколько надо будет, до конца".

Это такая магическая фраза "до конца", но я называю это двойными стандартами.

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