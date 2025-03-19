Полное телефонное фиаско: почему разговор Путина с Трампом — стыд и провал

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Мне так стыдно за США еще не было. Это полное фиаско! Насколько непрофессиональна и неразумна команда Белого дома.

Закончился телефонный разговор между президентом Трампом и Путиным. Конечно, Дональд Трамп уже заявил, что диалог был "прекрасным" и "замечательным". Наверное, из-за количества благодарностей в адрес президента США от Кремля. Но совместного заявления США и РФ нет. Есть заявления двух сторон, что дает возможность анализировать каждое из них. Хочу отметить полное доминирование заявления Москвы. Оно появилось первым и выписано достаточно четко. Готовились, с...ки. Заявление Белого дома — это художественное произведение на тему "Миру — мир", это сплошная вода. Король не пишет, а вокруг люди, которые не способны выписать заявление. И даже не могут выставить его на официальном сайте. Пресс-секретарь "твитнула" его в X.

Что предлагает Кремль? Главное требование — прекращение иностранной военной помощи и предоставление развединформации Киеву. Поняли, в какую игру сыграл Трамп еще несколько недель назад? Также Украина должна прекратить мобилизацию и перевооружение в случае прекращения огня. Ну, и самое важное — Кремль снова написал о необходимости устранения первопричин войны. Люди, отправьте справку в Белый дом, что это такое и какая в этом большая опасность.

Важно

Перемирие по-российски: почему Путину и Трампу не удалось договориться о прекращении огня в Украине

У меня не было иллюзий относительно результатов переговоров. Путин мира не хотел и не хочет, у него одна цель — уничтожение Украины и украинцев. Он уже планирует поход дальше — на запад. А Трамп ему в этом помогает.

Из положительного: 175 пленных и 23 тяжело раненых воина должны вернуться домой.

А что великий Донни? Наверное, уже планирует совместное фото с Путиным в США во время хоккейного матча. По крайней мере, о возобновлении таких игр договорились... Вот такие результаты!

Что делать нам? Самое важное для нас сейчас:

вступить в диалог с США и получить точные формулировки о достигнутых договоренностях;

определиться с позицией по этим договоренностям: насколько они соответствуют совместному заявлению, которое согласовано после встречи в Джидде;

выработать общую с европейскими партнерами позицию;

спокойно и уверенно проинформировать Вашингтон о позиции Украины, разъяснив партнерам, что их затягивают в Минск-3;

объяснить партнерам необходимость изменения тактики ведения переговорного процесса, не раскрывая детали.

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