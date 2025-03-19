Повне телефонне фіаско: чому розмова Путіна з Трампом — сором і провал

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Мені так соромно за США ще не було. Це повне фіаско! Наскільки непрофесійна і нерозумна команда Білого дому.

Закінчилась телефонна розмова між президентом Трампом і Путіним. Звісно, Дональд Трамп вже заявив, що діалог був "прекрасним" і "чудовим". Напевне, через кількість подяк на адресу президента США від Кремля. Але спільної заяви США і РФ нема. Є заяви двох сторін, що дає можливість аналізувати кожну з них. Хочу зауважити повне домінування заяви Москви. Вона з’явилась першою і виписана достатньо чітко. Готувались, с...ки. Заява Білого дому — це художній твір на тему "Миру — мир", це суцільна вода. Король не пише, а навколо люди, котрі не здатні виписати заяву. І навіть не можуть виставити її на офіційному сайті. Прессекретарка "твітнула" її в X.

Що пропонує Кремль? Головна вимога — припинення іноземної військової допомоги та надання розвідінформації Києву. Зрозуміли, в яку гру зіграв Трамп ще кілька тижнів тому? Також Україна має припинити мобілізацію і переозброєння у разі припинення вогню. Ну, і найважливіше — Кремль знову написав про необхідність усунення першопричин війни. Люди, відправте довідку в Білий дім, що це таке і яка в цьому велика небезпека.

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Перемир'я по-російськи: чому Путіну і Трампу не вдалося домовитися про припинення вогню в Україні

У мене не було ілюзій щодо результатів переговорів. Путін миру не хотів і не хоче, в нього одна мета — знищення України та українців. Він вже планує похід далі — на захід. А Трамп йому в цьому допомагає.

З позитивного: 175 полонених і 23 важко поранених воїни мають повернутися додому.

А що великий Доні? Напевне, вже планує спільне фото з Путіним в США під час хокейного матчу. Принаймні про поновлення таких ігор домовились… Ось такі результати!

Що робити нам? Найважливіше для нас зараз:

вступити в діалог зі США й отримати точні формулювання про досягнуті домовленості;

визначитись із позицією щодо цих домовленостей: наскільки вони відповідають спільній заяві, котра погоджена після зустрічі в Джидді;

виробити спільну з європейськими партнерами позицію;

спокійно і впевнено поінформувати Вашингтон про позицію України, роз‘яснивши партнерам, що їх затягують у Мінськ-3;

пояснити партнерам необхідність зміни тактики ведення переговорного процесу, не розкриваючи деталей.

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