Почтальоны Путина: почему участились мирные инициативы по прекращению войны России в Украине

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Десятый год российско-украинской войны отмечен большим количеством "мирных планов" и инициатив. Государства и их лидеры, международные организации предлагают свои услуги посредников и пути достижения мира. Обращает на себя внимание то, что за этими мирными планами просматривается решение проблем государств-авторов. И при этом игнорируется резолюция ГА ООН, за которую проголосовали послы этих государств. И почему-то никто не замечает мирный план жертвы этой войны — Украины.

Не удивляет то, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль Сауд таким образом спасает свой имидж. А Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган построил свою избирательную кампанию вокруг идеи мира. Однако особой инициативностью отличаются страны объединения БРИКС. Наперегонки Китай и ЮАР штурмуют Киев. Они на закрытых встречах в Москве работают над мирными инициативами Киев-Москва и активно бегают в Кремль, чтобы заключить торговые соглашения.

Примерно так Россия ведет переговоры Фото: 9111.ru

Пришло время осознать, что переговоры для Кремля — это такое же оружие, как ракеты, которыми ежедневно обстреливают Украину. Главы государств и правительств в этой войне выполняют роль почтальонов (Лукашенко возит устные письма в Пекин) или переговорщиков (в роли которых выступили главы африканских государств). Массив этих действий составляет информационно-психологическую войну, которая ведется против Украины и всего мира.

Путин пытается этой войной переписать учебники по истории. Но, кажется, он хочет еще переписать и толковые словари, потому что для него "переговоры" — это составляющая войны.

Как участник ТКГ в Минске, могу утверждать, что разговоры о переговорах и их ход напрямую связаны с событиями на фронте. Если много инициатив по миру, значит либо дела у РФ плохие, либо готовят какую-то операцию и нуждаются во времени. Москве не нужны переговоры ради мира, потому что они не планируют завершать эту войну.

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