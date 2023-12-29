Контуженные все, некоторые — трижды. Кто защищает Украину на передовой и почему нужны новые бойцы

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Эх... Печально, что слишком много людей не представляет, кто сейчас держит фронт. Больше года я был в стрелковом взводе, где из 20 бойцов было три человека с инвалидностью. Один потерял глаз еще в 2014. Глаз есть, но зрения нет, потому что зрительный нерв был оторван в результате контузии. Другой имеет одну почку и гепатит С. А еще один боец имеет инвалидность из-за гипертонии.

За полтора года боевых действий почти каждый боец из взвода получил ранения или "официальную" контузию. Почему "официальную"? Контузия есть у всех, кто долго воюет на нуле, но не каждый обращается за медицинской помощью и фиксирует это документально. У некоторых таких контузий уже три и больше. Есть ребята после серьезных ранений: у кого-то осколочные в черепе, у кого-то — возле сердца. Еще один побратим потерял правую руку по плечо. Две недели назад ВВК признала его ограниченно годным к военной службе и постановила вернуться в часть, которая сейчас выполняет задачи на линии боевого соприкосновения в районе Соледара.

Ни один из них не был профессиональным военным. Эти люди воюют уже почти два года. Сейчас они на Донбассе. Они выходят на позиции. А с позиций приходят отдыхать в подвал или погреб прифронтового города или села, где давно нет электричества, не говоря уже о газе.

Кто будет воевать через год?

Попробуйте поставить себя на их место. Представить, как они устали и как смотрят на тех, кто находит для себя оправдание, чтобы не идти защищать свою землю. Им безразлично, кто их заменит: депутатская фракция, отряд чиновников, экипаж полицейских или семейство таможенников. Подозреваю, что это не будет ни одно из вышеприведенных формирований. Но если их не заменить, рано или поздно закончатся остатки морального духа и физических сил. Когда это случится, очень многие из ныне гражданских мужчин удивится, что его город или село тоже станет прифронтовым. Без электричества, без газа и с ежедневными обстрелами, разрушениями и погибшими из числа мирных жителей. Неужели после 24. 02. 2022 в это до сих пор сложно поверить?

У тех, кто на фронте, и у тех, кто в тылу, есть много общего. Мы все украинцы. Нам всем не нравятся депутаты, полиция, коррупция и многое другое в нашем государстве. Все хотят, чтобы Украина стала лучше. И я не теряю веры, что эта война станет толчком к перерождению государства.

Но чтобы что-то изменить в Украине, нам ее надо сохранить.

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