Европа уже проиграла. Как страны ЕС разучились сражаться и научились бояться войны

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Даже перед фактом агрессии России против Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году европейские правительства не смогли серьезно отнестись к возможности того, что однажды война может затронуть их напрямую. После распада Советского Союза они беспечно перераспределили так называемые мирные дивиденды на другие сферы расходов, одновременно сокращая свои вооруженные силы. Тревожный сигнал прозвучал два года назад, когда Владимир Путин вторгся в Украину, но, похоже, сигнал тревоги не был достаточно громким. Проиграла ли Европа следующую мировую войну еще до ее начала?

Несмотря на сражения в Украине в стиле Первой и Второй мировых войн, которые напоминают нам о продолжающейся потребности в крупномасштабных сухопутных силах, британское правительство продолжает сокращать численность нашей армии. Вскоре после начала войны Германия заявила, что увеличит расходы на оборону, чтобы достичь минимального уровня НАТО в 2 процента от ВВП, но это до сих пор не достигнуто, и амбиции в любом случае жалки по сравнению с масштабами военной угрозы. Подобные истории изобилуют по всей Европе, одним из немногих исключений является Польша, которая увеличивает расходы на оборону до 4 процентов ВВП.

Еще есть атрофированная военная промышленность Европы. ЕС год назад пообещал поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к следующему месяцу. На данный момент предоставлено менее половины. У европейских производителей едва хватает мощностей, чтобы предотвратить полный крах украинских сил, не говоря уже о том, чтобы позволить своим военным вести войну. Тем временем Россия значительно увеличила производство ракет дальнего действия и артиллерийских снарядов, производит 100 танков в месяц и быстро увеличивает расходы на оборону. Она дополнила собственное производство вооружений примерно 1 миллионом артиллерийских снарядов из Северной Кореи и тысячами ударных дронов из Ирана.

Даже сейчас некоторые европейцы, кажется, верят, что их самоуспокоенность не имеет значения, потому что Америка приедет им на помощь. Но, возможно, это уже не такая уж безопасная ставка. Многие президенты жаловались на то, что американским налогоплательщикам приходится субсидировать недорасходы Европы, и никто не говорил об этом больше, чем Дональд Трамп. Европейским лидерам необходимо начать строить реальные планы борьбы за себя, если Путин решит поиграть мускулами в сторону НАТО.

Но, возможно, существует еще большая угроза европейской оборонной зависимости, чем недовольный президент США. Это Китай. Если президент Си Цзиньпин начнет вторжение или даже блокаду Тайваня, американские военные, вероятно, будут активно поддерживать своего союзника. Есть все основания полагать, что для Путина настал момент предпринять шаги против восточноевропейского государства-члена НАТО, рассчитывая, что Америка будет перегружена и не сможет развернуть быстрое подкрепление, даже если захочет.

Добавьте в уравнение также Иран. Тегеран находится на пороге обретения ядерного потенциала и имеет обширную сеть террористических доверенных лиц на Ближнем Востоке, которые уже много лет угрожают США и их союзникам. Мы уже видели, как Иран может координировать действия своих прокси, чтобы связать американские силы. Одного дня атак на Израиль со стороны ХАМАСа, а также ракетных обстрелов из Ливана со стороны "Хезболлы", еще одного прокси, было достаточно, чтобы США развернули в регионе две авианосные ударные группы в качестве сдерживающего фактора. Третья иранская прокси-группа, хуситы в Йемене, затем начала кампанию нападений на международное судоходство в Красном море. Эта агрессия связала огромные военно-морские и воздушные силы США.

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Путин боится — поэтому проигрывает. Что должен сделать Запад для Украины в критический момент войны

Китай, Россия и Иран образуют смертоносную ось, которая, если станет действовать сообща, может поставить США и их союзников перед ужасной дилеммой. Если это произойдет в ближайшие несколько лет, у европейских стран, возможно, не останется иного выбора, кроме как встать на ноги или погибнуть.

Но стали бы западноевропейские страны посылать своих молодых мужчин и женщин сражаться и умирать, защищая восточноевропейского члена НАТО, даже если бы им удалось создать для этого боевую мощь? Когда Джо Байден решил вывести американские войска из Афганистана в 2021 году, тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он пытался создать коалицию из других членов НАТО, дислоцированных там, чтобы остаться на месте. Желающих не было. И, несмотря на огромный ущерб европейской и мировой торговле от нападений хуситов в Красном море, только одна европейская страна, Великобритания, была готова присоединиться к США в наступательных действиях, чтобы остановить это.

За долгие годы европейские страны слишком привыкли к комфортной жизни. Таким ценностям как гордость за нацию было позволено увядать, и я боюсь, что очень многие люди больше не захотят идти на какие-либо жертвы, чтобы защитить нашу свободу и образ жизни. Нашим обществам также не хватает выносливости: посмотрите, как быстро некоторые европейские страны захотели найти "отходной путь" для Путина, вместо того, чтобы всем сердцем посвятить себя поддержке Украины.

Большинству из них сейчас не хотелось бы ничего, кроме окончания войны, даже зная, что это будет означать поражение не только Украины, но и НАТО. А после резни, устроенной ХАМАСом в октябре прошлого года, европейским правительствам не потребовалось много времени, чтобы начать требовать прекращения огня от Израиля, прежде чем он устранит угрозу своим гражданам.

Компромисс и колебания — это единственный язык, который, кажется, понимает Европа. История показывает нам, что это служит лишь провоцированию таких противников как Россия, Китай и Иран, которые без угрызений совести используют подобные слабости.

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