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Есть две правдоподобные гипотезы относительно теракта в подмосковном концертном зале, в результате которого погибли по меньшей мере 139 человек. Во-первых, это была внутренняя работа, организованная российскими спецслужбами или, по крайней мере, проведенная с их предусмотрением.

Во-вторых, это не так.

В открытых обществах теории заговора предназначены для чудаков. В закрытых обществах это разумный (хотя и не всегда правильный) способ понять политические явления.

В 1999 году более 300 россиян были убиты и 1700 ранены в результате серии взрывов жилых домов, в которых власти обвинили чеченских террористов. Взрывы послужили предлогом для Владимира Путина, который быстро прошел путь от второстепенного аппаратчика до директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) и премьер-министра, чтобы развязать Вторую чеченскую войну.

Затем произошло что-то странное. Полиция обнаружила в подвале жилого дома в Рязани три огромных мешка с белым порошком, подключенных к детонатору и таймеру, установленному на 5:30 утра. Первоначальные испытания порошка показали, что он содержит то же взрывчатое вещество, гексоген, которое использовалось при других взрывах.

Полиция вскоре задержала виновных, разместивших мешки, — и ими оказались сотрудники ФСБ. Позже российское правительство заявило, что мешки были наполнены сахаром и оставлены в зданиях в качестве учений. Но, как задокументировали историк Дэвид Саттер и другие, это утверждение граничит с нелепостью. А многочисленные журналисты и политики, пытавшиеся расследовать этот инцидент, были отравлены или застрелены.

Почему эта история имеет значение? Потому что это показывает, что у Путина "нет аллергии на кровь, русскую или какую-либо другую, если ее пролитие способствует его целям", как заметил Гарри Каспаров в The Wall Street Journal.

О чем-то говорит то, что нападение произошло сразу после переизбрания Путина в результате фиктивного голосования в этом месяце, и как раз в тот момент, когда он пытается мобилизовать десятки тысяч свежих солдат для войны на Украине. Какой лучший способ сделать это, чем вернуться к проверенной формуле создания паники в тылу, чтобы он мог принести разрушения на границу?

Это первая гипотеза. Но в России также существует жестокая история исламистского терроризма, и 7 марта Соединенные Штаты предупредили Москву (так же, как они предупредили Иран перед атакой ИГИЛ в январе), что атака неизбежна. В обоих случаях предупреждения были проигнорированы — Путин назвал их "попыткой запугать и дестабилизировать наше общество" — возможно, потому, что циничным режимам трудно представить себе возможность проявления альтруистических мотивов.

ИГИЛ никуда не делся — он вновь угрожает миру Фото: The Jerusalem Post

Это предполагает то, что мы уже знали: государство Путина столь же некомпетентно, сколь и жестоко. А учитывая, что у него есть враги, ему не нужно выдумывать фиктивный заговор между западными державами и "нацистским режимом" в Киеве. Россия никогда не решит свои внутренние слабости — сокращающееся население, разделение этнических меньшинств, утечку мозгов и энергозависимую экономику — посредством иностранных завоеваний.

Но это говорит о другом: спустя пять лет после падения так называемого халифата Исламского Государства на севере Ирака и Сирии, ИГИЛ и его ответвления далеко не исчезли.

Около 9000 закаленных боевиков ИГИЛ содержатся в качестве пленников в нескольких лагерях в Сирии, охраняемых курдскими силами с американской помощью (которой Дональд Трамп пытался положить конец). Филиал ИГИЛ, обвиняемый в терактах в Москве, известный как ИГИЛ-К, по оценкам, насчитывает около 6000 боевиков, в основном в Афганистане. Другие филиалы ИГИЛ действуют по всей Африке, где контртеррористическим усилиям США препятствуют местные беспорядки.

Другими словами, по мере того, как Вашингтон отступал (или был вынужден отказаться от) своих усилий по борьбе с глобальным беспорядком, этот беспорядок только рос. То, что произошло в Москве, напоминает то, что произошло в театре "Батаклан" в Париже в 2015 году, где были убиты 90 человек. ИГИЛ, похоже, любит концертные залы.

Слово "поворот" часто используется в дискуссиях по внешней политике, например, в "повороте к Азии" администрации Обамы или "повороте к конкуренции великих держав" при Трампе и президенте Байдене. Но если урок первого поворота заключается в том, что мы пренебрегали НАТО и европейской безопасностью на свой страх и риск, то урок второго заключается в том, что мы убаюкали себя убеждением, что наша проблема исламистского терроризма по большей части позади. Как Израиль узнал 7 октября, смертельные враги не могут быть укрощены или побеждены только потому, что у лидеров есть другие приоритеты.

Сегодняшняя угроза американской безопасности носит глобальный характер: возрождающийся ИГИЛ, реваншистский Китай, регионально агрессивный Иран и Россия, в которой стираются границы между грандиозностью и паранойей. Независимо от того, было ли то, что произошло в России, исламистским террором, заговором ФСБ или какой-то их ужасающей комбинацией, это предвещает нам плохие новости.

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