Нет больше флота в Крыму: что значит полный вывод ВМФ РФ из портов полуострова

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Эта неделя ознаменовала еще одну веху в битве на Черном море: по сообщениям, российский ВМФ вывел свой последний оставшийся патрульный корабль из оккупированного Крыма. Об этом сообщил официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, который обозначил исторический характер российского отступления словами: "Запомните этот день".

Вывод российских военных кораблей из Крыма является последним свидетельством того, что, несмотря ни на что, Украина фактически выигрывает войну на море. Когда Россия впервые начала блокаду украинских портов накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, мало кто верил, что ветхий украинский флот сможет серьезно бросить вызов доминированию могучего российского Черноморского флота. Однако когда военные действия уже начались, вскоре стало очевидно, что Украина не намерена уступать Путину контроль над Черным морем без боя.

Начиная с апреля 2022 года, когда затонул флагман российского Черноморского флота "Москва", Украина использовала комбинацию беспилотников и ракет отечественного производства вместе с поставляемым Западом оружием большой дальности, чтобы нанести серию разрушительных ударов по путинскому флоту. Крылатые ракеты, поставленные Киеву британскими и французскими партнерами, сыграли важную роль в этой кампании, но самым мощным оружием из всех стал собственный быстро развивающийся флот инновационных морских беспилотников Украины.

Результаты говорят сами за себя. Когда началось полномасштабное вторжение, российский Черноморский флот имел в своем составе семьдесят четыре боевых корабля, большая часть которых базировалась в портах оккупированного Россией Крыма. За два с небольшим года Украине удалось потопить или повредить около трети этих кораблей. Во второй половине 2023 года уже появлялись сообщения о том, что российские военные корабли спешно перебрасываются через Черное море из Крыма в относительно безопасный Новороссийск в России. По данным Министерства обороны Великобритании, к марту 2024 года российский Черноморский флот стал "функционально бездействующим".

Замечательный успех Украины в битве на Черном море имел значительные практические последствия для более широкой войны. Это нарушило российскую логистику и затруднило пополнение запасов российских войск на юге Украины, одновременно ограничивая возможности России бомбить украинские цели с военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами. Что особенно важно, это также позволило Украине прорвать блокаду черноморских портов страны и возобновить коммерческое судоходство по новому морскому коридору. В результате украинский экспорт сельскохозяйственной продукции сейчас близок к довоенному уровню, предоставляя Киеву жизненно важную экономическую линию жизни.

Реакция России на растущие неудачи в битве на Черном море также была чрезвычайно показательной и дает ценные уроки для будущего ведения войны. Часто высказывались предположения, что загнанный в угол и избитый Владимир Путин потенциально может прибегнуть к самым крайним мерам, включая использование ядерного оружия. Фактически, он отреагировал на унизительное поражение Черноморского флота, тихо приказав оставшимся военным кораблям отступить.

Один из эпизодов победы Украины на Черном море Фото: 24 канал

Этот неутешительный ответ тем более красноречив, если принять во внимание символическое значение Крыма для режима Путина. Российское вторжение в Украину впервые началось весной 2014 года с захвата Крыма, который занимает почти мистическую позицию в русском национальном фольклоре как место базирования Черноморского флота страны. На протяжении последнего десятилетия оккупированный украинский полуостров активно фигурировал в кремлевской пропаганде, возвещающей о возвращении России к статусу великой державы, и стал символом личных претензий Путина на место в российской истории.

Повышенного статуса Крыма поначалу было достаточно, чтобы заставить некоторых международных партнеров Украины опасаться санкционировать удары по оккупированному полуострову. Однако у самих украинцев подобных опасений не было. Вместо этого они просто проигнорировали разговоры Кремля об ужасных последствиях и начали атаковать российские военные объекты в Крыму и по всему Черному морю. Спустя более двух лет эти нападения стали обычным явлением в войне и воспринимаются всеми сторонами как нечто само собой разумеющееся. Действительно, кремлевские СМИ преуменьшают значение нападений на Крым и по большей части игнорируют частые затопления российских военных кораблей, чтобы сберечь Путина от стыда.

Готовность российского военно-морского флота отступить из своих якобы священных портов приписки в Крыму превратила в насмешку так называемые "красные линии" Москвы и обнажила пустоту путинских ядерных угроз. Тем не менее, международные союзники Киева по-прежнему не хотят делать очевидные выводы. Вместо этого западная поддержка Украины по-прежнему определяется обреченными на провал опасениями эскалации ситуации.

На протяжении почти двух с половиной лет партнеры Украины позволяли себя запугивать, отказывая Украине в определенных категориях вооружений и ограничивая удары по территориям внутри России. Обычно при этом благочестиво ссылаются на необходимость предотвращения дальнейшего распространения нынешнего конфликта. Западные политики, очевидно, предпочитают игнорировать неопровержимые доказательства битвы на Черном море, которые подтверждают, что, столкнувшись с решительным сопротивлением, Путин с гораздо большей вероятностью отступит, чем пойдет на эскалацию.

Страх Запада перед эскалацией – самое эффективное оружие Путина. Это позволяет ему ограничить военную помощь, поступающую в Киев, а также не позволяет Украине нанести ответный удар по России. Это медленно, но верно готовит почву для неизбежной победы России в долгой войне на истощение. Западные лидеры заявляют, что ими движет желание избежать провоцирования более широкой войны, но именно это и произойдет, если они продолжат проводить ошибочную политику управления эскалацией и не смогут остановить Путина в Украине.

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