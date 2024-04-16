В этом году ВСУ будут истощать оккупантов: Черноморский флот РФ станет челночным, — эксперт (видео)

Именно в обороне ВСУ начали ставить рекорды по уничтожению живой силы и техники армии РФ. Украина продвинулась в тактике ведения асимметричных боевых действий, когда дронами уничтожается многомиллионная техника армии агрессора, отмечает Александр Коваленко.

Related video

Пока нет мощной помощи от США Украина не сможет перейти в контрнаступление и будет вести войну в обороне на истощение оккупантов. В таком формате ВСУ действуют очень успешно и "перемололи" большое количество живой и технической силы врага и не позволили оккупантам продвигаться дальше, в том числе и благодаря контрнаступлению ВСУ в 2023 году. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

По его словам, как бы ни критиковали контрнаступление, но именно благодаря ему удалось уничтожить много живой силы армии РФ и не дать им накопить армии для продолжения захватов украинской земли в Запорожье, например. Несмотря на мощные фортификации из-за давления наших бойцов считалось, что оккупанты начнут убегать, но Минобороны РФ настолько не жалеет жизни своих людей, что насытило каждый участок живой силой, поэтому удалось ее только перемолоть, что тоже является хорошим результатом, отмечает эксперт.

"Теперь, из-за блокирования помощи от США в 2024 году я вижу только возможность оборонительной войны со стороны ВСУ, — акцентирует Коваленко, — Это не минус, ведь наши ребята удачно демонстрируют, как умеют истощать наступающие силы агрессора. Именно в обороне мы начали ставить рекорды по уничтожению живой силы и техники армии РФ".

По словам военного аналитика, оборона на истощение — не простое дело, но с помощью ЕС и НАТО она вполне реальна в 2024 году. Конечно, чтобы начать новое контрнаступление надо, чтобы наконец что-то начали делать в США, но оттуда пока нет положительных новостей.

"Украина также продвинулась в тактике ведения асимметричных боевых действий, — говорит Коваленко, — Мы все видим много примеров, когда дронами уничтожается многомиллионная техника армии РФ".

А еще ВСУ удалось превратить Черноморский флот оккупантов в простую флотилию благодаря собственным разработкам морских дронов, отмечает эксперт. Украина почти полностью контролирует критические морские зоны, а если оккупанты задерживаются в Черном море до конца года, то их флотилия вообще превратится в какой-то судостроительный челночный кружок, говорит Коваленко.

Напомним, 16 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом не поддержит законопроект о помощи исключительно для Израиля, поскольку он не помог бы ни самому Израилю, ни Украине.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные штаты Америки не будут сбивать воздушные цели в Украине, как они это делали в Израиле, ведь на это нет денег.