Цього року ЗСУ виснажуватимуть окупантів: Чорноморський флот РФ стане човниковим, — експерт (відео)

Саме в обороні ЗСУ почали ставити рекорди зі знищення живої сили й техніки армії РФ. Україна просунулася в тактиці ведення асиметричних бойових дій, коли дронами знищується багатомільйонна техніка армії агресора, зазначає Олександр Коваленко.

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Поки немає потужної допомоги від США, Україна не зможе перейти в контрнаступ і вестиме війну в обороні на виснаження окупантів. У такому форматі ЗСУ діють дуже успішно, "перемололи" велику кількість живої й технічної сили ворога та не дали змогу окупантам просуватися далі, зокрема й завдяки контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик Олександр Коваленко.

За його словами, як би не критикували контрнаступ, але саме завдяки йому вдалося знищити багато живої сили армії РФ і не дати їм накопичити армії для продовження захоплень української землі в Запорізькій області, наприклад. Попри потужні фортифікації через тиск наших бійців вважалося, що окупанти почнуть тікати, але Міноборони РФ настільки не шкодує життя своїх людей, що наситило кожну ділянку живою силою, тому вдалося її тільки перемолоти, що теж є гарним результатом, зазначає експерт.

"Тепер через блокування допомоги від США у 2024 році я бачу тільки можливість оборонної війни з боку ЗСУ, — акцентує Коваленко. — Це не мінус, адже наші хлопці вдало демонструють, як уміють виснажувати сили агресора, що наступають. Саме в обороні ми почали ставити рекорди зі знищення живої сили й техніки армії РФ".

За словами військового аналітика, оборона на виснаження — не проста справа, але з допомогою ЄС і НАТО вона цілком реальна у 2024 році. Звичайно, щоб почати новий контрнаступ, треба, аби нарешті щось почали робити в США, але звідти поки що немає позитивних новин.

"Україна також просунулася в тактиці ведення асиметричних бойових дій, — каже Коваленко. — Ми всі бачимо багато прикладів, коли дронами знищується багатомільйонна техніка армії РФ".

А ще ЗСУ вдалося перетворити Чорноморський флот окупантів на просту флотилію завдяки власним розробкам морських дронів, зазначає експерт. Україна майже повністю контролює критичні морські зони, а якщо окупанти затримаються в Чорному морі до кінця року, то їхня флотилія взагалі перетвориться на якийсь суднобудівний човниковий гурток, каже Коваленко.

Нагадаємо, 16 квітня прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Білий дім не підтримає законопроєкт щодо допомоги виключно для Ізраїлю, оскільки він не допоміг би ні самому Ізраїлю, ні Україні.

Того ж дня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені штати Америки не збиватимуть повітряні цілі в Україні, як вони це робили в Ізраїлі, адже на це немає грошей.