Стена для российских хакеров: как "чудо украинских дронов" применить для кибербезопасности страны

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В декабре 2023 года у крупнейшего оператора связи Украины "Киевстар" произошел масштабный сбой в работе сети. Услуги мобильной связи и Интернета прекратились примерно у двадцати четырех миллионов абонентов по всей стране. Президент компании Александр Комаров назвал произошедшее "крупнейшей хакерской атакой на телекоммуникационную инфраструктуру в мире". Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка "Солнцепек".

Этот и подобные инциденты подчеркнули важность киберфронта в российском вторжении на Украину. Украина вложила значительные средства в кибербезопасность и может привлечь впечатляющий круг международных партнеров. Однако в настоящее время в стране не хватает отечественных производителей систем кибербезопасности.

Быстро растущий сектор производства дронов в Украине может предложить решение. Рост отечественного производства беспилотников за последние два с половиной года, возможно, является самой значительной историей успеха страны в сфере оборонных технологий с момента начала полномасштабного российского вторжения. При правильной реализации это могло бы послужить моделью для создания более надежной отечественной индустрии кибербезопасности.

Выступая летом 2023 года, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров изложил стратегию страны в отношении беспилотников, направленную на объединение усилий производителей дронов и военных чиновников для решения проблем, утверждения проектов, обеспечения финансирования и оптимизации сотрудничества. Благодаря такому подходу он предсказал стократный рост выпуска продукции к концу года.

Украинская индустрия производства дронов зародилась как волонтерский проект в первые дни российского вторжения и быстро превратилась в общенациональное движение. Первоначальной целью было предоставить украинским военным 10 000 дронов с боеприпасами. Вскоре на смену этому пришли гораздо более амбициозные цели. С начала полномасштабного российского вторжения украинцы собрали более одного миллиарда долларов США посредством фандрайзинга на покупку дронов. Согласно онлайн-опросам, украинцы более склонны жертвовать деньги на дроны, чем на любые другие дела.

Сегодня производство дронов в Украине превратилось в национальный стратегический приоритет. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в 2024 году страна выпустит более миллиона дронов. Это включает различные типы моделей дронов, а не только небольшие FPV-дроны для нацеливания на личный состав и бронетехнику врага на поле боя. Сообщается, что к началу 2024 года Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе, аналогичных по характеристикам большим иранским беспилотникам "Шахед", которые Россия использует для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Этот прогресс во многом обусловлен сотрудничеством между государственными органами и частными производителями.

Дроны изменили ход войны на Черном море Фото: naval news

Морские дроны — отдельная украинская история успеха. С февраля 2022 года Украина использовала морские беспилотники отечественной разработки, чтобы повредить или потопить около трети всего Черноморского флота России, что вынудило Путина вывести большую часть оставшихся у него военных кораблей из оккупированного Крыма в порт Новороссийск. Новые оборонительные меры России последовательно затрудняются модернизированными украинскими морскими беспилотниками.

В мае 2024 года Украина стала первой страной в мире, создавшей целый род вооруженных сил, предназначенный для борьбы с дронами. Командир этого нового подразделения дронов Вадим Сухаревский назвал разнообразие производства дронов в стране своим главным преимуществом. Как конечные потребители, украинские военные заинтересованы в максимально широком выборе производителей и продукции. На сегодняшний день контракты заключены более чем со 125 производителями.

Уроки, извлеченные из успешного развития экосистемы производства дронов в Украине, теперь должны быть применены к стратегии кибербезопасности страны. "У Украины есть талант для разработки передовых киберпродуктов, но ей не хватает инвестиций. Государственная поддержка имеет решающее значение, как это видно на примере индустрии дронов. Выделение бюджетов на покупку местных продуктов кибербезопасности создаст процветающий рынок и привлечет инвесторов. Импорт технологий укрепляет потенциал, но такой подход не создает устойчивой национальной промышленности", — считает Олег Деревянко, соучредитель и председатель Information Systems Security Partners.

Развитие отечественных возможностей беспилотников получилось настолько поразительным, потому что местные производители имеют возможность тестировать и совершенствовать свою продукцию в реальных боевых условиях. Это позволяет им ежедневно реагировать на новые защитные меры, применяемые русскими. Тот же принцип необходим и в кибербезопасности. Украина регулярно сталкивается с новыми вызовами со стороны российских киберсил и хакерских групп; наиболее эффективный подход предполагает разработку решений на месте. Помимо прочего, это позволило бы проводить немедленные испытания в реальных условиях военного времени, как это делается с беспилотниками.

В настоящее время основное финансирование кибербезопасности Украины осуществляется из украинского оборонного бюджета и от международных доноров. Эти инвестиции стали бы более эффективными, если бы одним из условий было приобретение некоторых решений у местных украинских компаний. Сегодня лишь несколько украинских IT-компаний поставляют украинским властям решения в области кибербезопасности. Увеличение этого числа как минимум до десятков компаний создало бы местную промышленность, способную производить продукцию мирового класса. Как мы видели на примере быстрого роста украинской индустрии дронов, эта стратегия сможет укрепить собственную киберзащиту Украины, а также повысит кибербезопасность всего западного мира.

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