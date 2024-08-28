Украина воюет, как в Судный день: что ВСУ могут извлечь из победной стратегии Израиля

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Смелое вторжение Украины в Курскую область привело к серьезному сдвигу в динамике конфликта между двумя странами. В конфликте, который принес столько страданий украинцам, шокирующий шаг украинских вооруженных сил начать борьбу с врагом на его территории придал энергии их войскам и гражданам.

История иногда преподносит уроки из прошлого, и наступление под Курском напоминает столь же смелый шаг Израиля во время Войны Судного дня 1973 года.

В этой войне Израиль поначалу уступал, будучи застигнутым врасплох вторжением как с севера, так и с юга. В самый священный еврейский праздник сирийские танки скатились с Голанских высот, а скоординированная атака египтян на Синайскую пустыню застала израильтян врасплох.

Арабы добились значительного прогресса в своей кампании. Никогда в ходе многих войн, которые велись против Израиля, Израиль не подвергался большей опасности.

После нескольких дней ужасных потерь Израиль начал успокаиваться и остановил наступление. Но для перелома хода войны требовалось сделать что-то смелое. Была разработана стратегия пересечь Суэцкий канал и вести бой в Египте.

Под сильным артиллерийским огнем, а также под бомбардировками и обстрелами египетских самолетов войска генерала Ариэля Шарона переправились и начали вторгаться в Египет. Израильтяне заметили разрыв между Второй и Третьей египетскими армиями и приступили к осуществлению плана по изоляции последней.

Когда их план начал работать, египтяне и международное сообщество ударились в панику. Израильтяне были в состоянии уничтожить Третью армию, поскольку они отрезали ей пути снабжения и приблизились к Суэцу, имея в виду сердце Египта и его столицу Каир.

В России распространение войны на ее территорию отражает первые успехи израильтян. Вялая реакция России встревожила местное население, из которого более 100 000 человек сейчас являются вынужденными переселенцами.

Русские находятся в своей стихии, сражаясь на укрепленных линиях обороны на юге Украины. Но они не очень хорошо осуществляют динамические изменения на поле боя, и противостоять этому новому творческому подходу высокомотивированных украинских солдат оказалось сложно. Россия мобилизует войска и пообещала обратить вспять позорный для себя успех украинского наступления, но во многом украинцы уже добились успеха.

Москва находится всего в 300 милях от этой линии фронта. Хотя мало кто думает, что столице России действительно будет угрожать опасность, ее близость к месту боевых действий имеет эффект. Возможно, этого будет достаточно, чтобы изменить ход войны и перенести борьбу в глубь России, как это сделали израильтяне, переправившись через Суэц и угрожая сердцу египетской армии и ее крупным городам.

А так наступают украинцы в Курской области Фото: Getty Images

Израильское наступление в Египте изменило ход войны. Поскольку Египту внезапно угрожала столь конкретная угроза, две сверхдержавы — Советский Союз, поддерживавший египтян, и американцы, поддерживавшие израильтян, — обе стали обеспокоены тем, что они могут быть втянуты в войну. Потенциальное уничтожение Третьей египетской армии и угроза Каиру превратил призывы к перемирию в шум.

Трудно предсказать, как это может повториться в российско-украинском конфликте, но Украина предположила, что может попытаться удержать большую часть завоеванной территории и договориться об уходе из нее в обмен на то, что Россия оставит захваченную ею украинскую территорию.

Украина демонстрирует признаки консолидации своих успехов в Курске, и если она сможет дать отпор разъяренному Путину и его осажденным войскам, эта стратегия может оказаться плодотворной.

Путин находится в ином положении, чем Анвар Садат, тогдашний лидер Египта. Садат и сирийский лидер Хафез аль-Асад больше всего пытались восстановить гордость арабов после их унизительного поражения в Шестидневной войне 1967 года.

Как только военный импульс был остановлен и, конечно же, когда они столкнулись с реальной угрозой в результате израильского контрнаступления, мир путем переговоров приобрел смысл. Они пролили кровь израильтян и пошатнули израильское высокомерие, которое развилось после их успеха в предыдущих войнах против него.

Но для Путина такой мир может стать его крахом. Если его подтолкнет к столу переговоров успешное украинское наступление с захватом российской территории, которую Москва не сможет вернуть, это разрушит ореол непобедимости Путина — тот покров страха, который задушил его критиков (хотя имидж Путина уже пострадал из-за его затянувшейся кампании против Украины).

Русские вынуждены отбирать солдат из примерно 300 000 призывников, но для Путина это тоже не лучшая стратегия. Они плохо обучены, и им пообещали, что их не бросят в пламя украинского конфликта.

Есть сообщения о том, что матери были в ярости от того, что их сыновей бросили в бой, и чувствовали себя преданными. В свое время такие обиженные матери сыграли роль в том, что Советский Союз выбрался из трясины Афганистана, что привело к падению этой империи.

Война часто связана с измерением риска. Если Россия не сможет остановить наступление украинцев или вытеснить их с территории, которую они удерживают, выполнит ли Путин свою угрозу применить тактическое ядерное оружие? У него может возникнуть соблазн подумать об этом, хотя это, скорее всего, приведет к расколу в его жизненно важном союзе с Китаем.

Гнев Путина по поводу бессилия его страны может привести к увеличению числа нападений на украинское гражданское население и инфраструктуру, хотя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из причин вторжения было создание буферной зоны и уменьшение способности России атаковать через границу.

Каким бы ни был результат, украинское наступление — это смелый гамбит, который, как показывает история, может быть очень эффективным, когда дело доходит до борьбы с врагом и разрушения его стратегии и военных достижений.

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