На пороге чего-то мрачного. Почему появление бойцов КНДР на украинском фронте меняет все

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На прошлой неделе делегация руководителей разведки и обороны Южной Кореи проинформировала 32 союзников по НАТО и наших индо-тихоокеанских партнеров о развертывании тысяч северокорейских войск в Курской области России с намерением принять участие в агрессивной войне против Украины.

Появление северокорейских войск на европейской земле, безусловно, является историческим событием — и по совершенно неправильным причинам. Впервые за столетие Россия пригласила иностранные войска в страну.

И это должно заставить нас всех задуматься.

Неужели мы стоим на пороге чего-то гораздо более мрачного, чем разрушения, которые уже обрушились на народ Украины?

Все неудачи президента Владимира Путина после начала этой бессмысленной войны лишь усилили зависимость России от ее авторитарных друзей в Азии: Китая, Ирана и Северной Кореи.

Хотя война России против Украины привела к возникновению огромных зависимостей, гордыня Путина продолжает определять его решения. Он полагается на Китай, чтобы поддержать российскую экономику и получить доступ к технологиям двойного назначения для поддержания своих военных усилий. Он полагается на Иран, поставляющий смертоносные беспилотники и ракеты, которые убили и покалечили так много украинцев. А от Северной Кореи зависят миллионы боеприпасов, баллистические ракеты, а теперь и войска.

Все это признаки растущего отчаяния.

На всех фронтах Путин не достигает своих стратегических целей, ведя незаконную и непродуманную агрессивную войну. В то время как мы стремимся к справедливому и прочному завершению конфликта, он лишь затягивает и расширяет его.

Путин решил воевать, не считаясь с жертвами Фото: Getty Images

Это обходится невероятно дорого. Россия теряет примерно 1200 человек в день — более 600 000 с февраля 2022 года. Не решаясь пойти на политические издержки массового призыва, Путин решил призывать солдат и из Северной Кореи.

Это опасное расширение конфликта ведет к эскалации войны и демонстрирует, что наша безопасность не региональная, а глобальная.

Путин, конечно, не получает эту поддержку бесплатно. Взамен российский президент поддерживает режим Ким Чен Ына, испытывающий нехватку денег, предоставляя Пхеньяну военные технологии, которые диктатор будет использовать для угроз соседям, усугубляя нестабильность на Корейском полуострове.

Кроме того, северокорейцы, которые не воевали уже более 70 лет, получат ценный боевой опыт и представление о современных конфликтах. Только на прошлой неделе КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты самой большой дальности — первое за год — в очередной раз нарушив многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Углубление военных и экономических связей между безрассудной Россией и ободренной Северной Кореей не только угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, но и представляет серьезную опасность для глобальной безопасности.

Китай несет особую ответственность за то, чтобы использовать свое влияние на Пхеньян и Москву и добиться от них прекращения этих действий. Пекин не может делать вид, что выступает за мир, закрывая глаза на растущую агрессию.

С момента начала полномасштабного вторжения России союзники по НАТО оказали Украине более 99 процентов всей военной поддержки. И мы находимся на пути к выполнению финансового обязательства по выделению 40 миллиардов евро на военную помощь Украине в этом году.

Сейчас нам нужна политическая воля, чтобы придерживаться этого курса в течение длительного времени.

До сих пор наша поддержка поддерживала Украину в борьбе. Но нам нужно сделать гораздо больше, чтобы изменить траекторию конфликта. Мы должны повысить цену для Путина и его авторитарных друзей.

Мы также должны больше инвестировать в отношения с нашими индо-тихоокеанскими партнерами. Это означает больше консультаций, больше обмена разведданными — как это было на прошлой неделе — и больше практического и политического сотрудничества, в том числе в области оборонного производства.

Наши индо-тихоокеанские партнеры уже многое делают для Украины, и мы надеемся, что они смогут еще больше усилить свою поддержку.

Поддержка Украины стоит лишь малую часть наших годовых военных бюджетов. Это небольшая цена за мир. Вопрос в том, можем ли мы позволить себе этого не делать?

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