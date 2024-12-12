Никакой пользы, только политика: зачем Россия использовала "Орешник" и что будет делать дальше

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Многое неясно о предполагаемой новой российской баллистической ракете, но ее использование против Украины было скорее политическим сигналом, чем военной пользой в этой войне.

Запуск утром 21 ноября, по словам украинского президента Зеленского, российского оружия, обладающего "всеми характеристиками" межконтинентальной баллистической ракеты, вызвал опасения по поводу ядерной эскалации, особенно после того, как появились драматические кадры, на которых несколько снарядов поражают Днепр. Позднее президент России Путин заявил, что этот удар был успешным "испытанием" новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", обладающей "неядерным гиперзвуковым потенциалом", и прямо связал запуск с использованием Украиной на российской территории западного оружия, такого как крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS. Однако по прошествии почти трех недель представляется вероятным, что целью пуска было скорее послать сигнал сдерживания членам НАТО, чем добиться тактического эффекта на поле боя.

РС-26: Взрыв из прошлого

Тем временем появились новые подробности. Имеющаяся информация явно указывает на то, что она имела большую дальность, чем использовавшиеся до сих пор в конфликте "Искандеры", которые имеют дальность до 500 км, поскольку почти наверняка была запущена с полигона Капустин Яр (примерно в 800 км). РС-26 (SS-X-31 в обозначениях НАТО) — гораздо более крупная ракета, которую обычно называют либо межконтинентальной, либо баллистической ракетой средней дальности (МБР или МБРС). Предполагалось, что программа RS-26 будет приостановлена или прекращена в 2017 году в пользу разработки гиперзвуковых планерных аппаратов. Однако в недавнем открытом докладе Разведывательного управления США говорилось о том, что она была лишь отложена, а тот факт, что американские официальные лица на брифинге сразу же после этого предположили, что удар нанесен какой-то новой ракетой, придает уверенности выводу, что либо программа РС-26 была возрождена, либо ее элементы были использованы в качестве основы для разработки новой ракеты. На видеозаписях удара по Днепру видно, что в город попало несколько снарядов, а также, возможно, ложные цели и обломки. Количество снарядов (несколько десятков) также может свидетельствовать о том, что была запущена не одна ракета, хотя украинская разведка утверждает, что было использовано "шесть боеголовок", каждая из которых содержала шесть суббоеприпасов.

Имеет ли значение классификация?

Согласно общепринятому определению, МБР — это баллистическая ракета, дальность полета которой превышает 5500 км. МБР обычно имеют дальность от 3 000 км до 5 500 км и находятся выше баллистических ракет средней дальности и баллистических ракет малой дальности (таких как ATACMS или "Искандер").

Некоторые из ранних анонимных американских источников быстро оспорили украинскую характеристику удара 21 ноября как нанесенного МБР. Это может быть результатом вопроса классификации, если РС-26 действительно была задействована: первоначально она была заявлена как МБР, но более поздние испытания показали, что ракета была разработана для несения более тяжелой полезной нагрузки на расстояние менее 5500 км, и западные официальные лица подозревали, что это действительно была МБР, модифицированная для нарушения условий договора INF, который запрещал ракеты наземного базирования с дальностью от 500 км до 5500 км. США вышли из договора в 2019 году на основании его несоблюдения Россией (в большей степени это касалось крылатой ракеты 9М729, чем РС-26). Подчеркивание разработки и использования в данном случае МБР — еще один способ напомнить наблюдателям об истории злоупотребления Россией системой контроля над вооружениями и оправдать нынешние действия США в этой области, даже если в данном случае русские, похоже, уведомили США перед запуском.

Старт "Орешника" Фото: Царьград ТВ

Превосходство расстояния или превосходство силы?

Использование МБР не обязательно будет иметь огромное военное значение, поскольку, хотя они гораздо быстрее (и, следовательно, их труднее перехватить), чем ракеты меньшей дальности, им, как правило, не хватает точности для использования с обычными полезными нагрузками против многих важных в военном отношении целей. Для сравнения, вероятность круговой ошибки китайской МБР DF-26 составляет около 150 м, в то время как у "Искандера-М" 9М723 — менее 10 м.

Если бы целью было здание обычного размера, то многие другие виды оружия, используемые в нынешнем наступлении России, такие, как варианты беспилотника "Шахед" или крылатые ракеты KH-101, были бы более точными и экономически эффективными. Однако большая полезная нагрузка, которую несет такая баллистическая ракета, может позволить использовать ее против некоторых незащищенных и неподвижных целей (например, правительственных зданий) с обычными боеголовками, несмотря на их неточность. Она также демонстрирует возможность нанесения удара оружием, которое — в максимальной степени — может быть запущено далеко за пределы досягаемости любых украинских баллистических или крылатых ракет, как иностранного, так и отечественного производства. Это создаст серьезную проблему для противовоздушной обороны, которую Украине удалось создать вокруг городов и критически важных объектов инфраструктуры. Такие системы, как Patriot, могут поразить МБР только в терминальной фазе, когда перехват затруднен и требует дополнительных расходов на перехватчики, которые приходится запускать залпами, поскольку у защитников нет времени наблюдать, произошел ли перехват, прежде чем запускать еще одну ракету (подход "стреляй, смотри, стреляй"). Капустин Яр все еще может быть поражен некоторыми из самых дальнобойных украинских беспилотников, так что объект уязвим, но многие пусковые установки России — мобильны.

Говорите громко и носите с собой большую дубинку

Однако тот факт, что в ядерной сфере страны используются только МБР, символически более важен, поскольку появился на фоне пересмотра российской ядерной доктрины, который многие восприняли как снижение ядерного порога России (даже если он в значительной степени кодифицировал существующую, но неписаную политику).

Существующие российские вооружения, используемые против Украины (баллистические ракеты малой дальности "Искандер", крылатые ракеты "Кинжал" и "Калибр") уже обладают ядерным потенциалом, но подобная крупная ракета посылает более мощный сигнал о потенциальном применении ядерного оружия, а также "наказывает" Украину за использование ATACMS и Storm Shadow. Основной аудиторией этого послания, вероятно, является НАТО и коалиция международных сторонников Украины, а не сама Украина - не слишком тонкое напоминание о том, что Россия обладает более широким арсеналом различных и более крупных типов ракет. Если оставались какие-то сомнения, российские СМИ с готовностью опубликовали графики, оценивающие время полета ракет "Орешник" до нескольких крупных европейских столиц.

Это происходит в контексте более широких дебатов о возможностях ракет большой дальности в Европе, или, скорее, об отсутствии таких возможностей и последующем интересе к тому, что стало европейским подходом к нанесению ударов большой дальности. Так, в июле США и Германия объявили о размещении в 2026 году ракет наземного базирования, включая SM-6 и Tomahawk, или "развивающегося гиперзвукового оружия". Пока неясно, сохранятся ли подобные планы при новой администрации США, но несложно провести связь между этими дебатами и применением Россией "Орешника", не в последнюю очередь потому, что в заявлении Путина после удара говорилось не только о применении ATACMS и Storm Shadow, но и о планах США. Хвастливое упоминание о возможностях и будущем развитии российских МБР, предположительно, было призвано предупредить о готовности России вступить в "гонку" ракетных вооружений; есть ли у нее для этого возможности — другой вопрос.

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Здесь есть более чем тривиальное сходство с кризисом евроракет. Русские имеют серьезные стимулы демонстрировать свои ядерные преимущества на театральном уровне. Призрак ядерного конфликта в Европе, не связанного со стратегическим обменом со США, может представлять значительный риск для трансатлантической сплоченности. С другой стороны, такие системы, как Pershing II, подчеркивают риски, которые представляют для России системы средней дальности, опережающие ее возможности раннего предупреждения. Многие из систем, которые планируется развернуть в Европе, включая SM-6 и гиперзвуковое оружие большой дальности, повторяют эту дилемму (хотя и с обычными ракетами). Обе стороны, по сути, выбирают стратегию по умолчанию, соответственно, представляя друг другу призрак ограниченного обмена на уровне театра военных действий (российская угроза, нацеленная на европейскую аудиторию) и риск контрсилы (аналогичный призрак, который Pershing II вызывал в умах советских руководителей). Примечательно, что баланс сил, установившийся в 1980-х годах, был, несмотря на политическую шумиху той эпохи, стратегически стабильным в том смысле, что он не давал преимуществ ни одной из сторон и положил конец страхам перед разрывом. Даже часто упоминаемые опасения по поводу кризисной нестабильности были несколько преувеличены. Аналогичная стабильность существует и на Корейском полуострове, где Южная Корея противостоит северокорейскому ядерному оружию своей системой "трех осей", сочетающей интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону (для снижения вероятности успешного удара) и обычные средства глубокого удара, нацеленные на руководство Северной Кореи и ядерное командование и управление. Заявление Путина на прошлой неделе о том, что "Орешник" может быть развернут в Беларуси где-то позднее в 2025 году, вероятно, следует рассматривать в том же свете и как вполне предсказуемое продолжение его заявления о переброске туда тактического ядерного оружия в 2023 году.

Россия зовет волка

Как это повлияет на Украину и стратегическую стабильность в целом, можно только предполагать. Представляется маловероятным, что Украина внезапно ограничит себя в использовании ATACMS или Storm Shadow, по крайней мере, при нынешней администрации США, потратив месяцы на то, чтобы получить разрешение на их применение на российской территории. Уже появились изображения того, что, предположительно, будет использовано в дальнейшем для нанесения удара по российския авиабазам. А для России массированные атаки беспилотников и смесь ударов баллистическими и крылатыми ракетами представляют собой наиболее тактически полезный ответ или форму давления, особенно в преддверии зимы. Поэтому использование "Орешника" вряд ли существенно изменит расчеты о том, как лучше наносить или сдерживать удары дальнего радиуса действия любой из сторон.

Это усугубляет дилемму сдерживания для России в более значимой области — более широкой стратегической стабильности. С одной стороны, критические "красные линии" не были пересечены ни одной из сторон: силы НАТО не были непосредственно введены в Украину для борьбы с российскими войсками, а РФ не совершила обычного военного нападения на страны Альянса. И, по крайней мере, некоторые нормы были соблюдены: США уведомили Россию о предварительном запуске. С другой стороны, международные спонсоры продолжают оказывать поддержку Украине, пусть и вяло. На первый взгляд такое положение дел выглядит вполне управляемым, но Россия проявляет беспокойство по поводу продолжающейся международной поддержки Украины, а разыгрывание ядерной карты скорее подрывает, чем укрепляет ее позиции в области ядерного сдерживания.

Отчасти это отражает стойкость России и ее готовность поставить во главу угла продвижение на востоке Украины. Но если бы Россия была совершенно спокойна по поводу международной реакции в Украине и вопроса о европейском ракетном потенциале, ей не нужно было бы "разъяснять" свою ядерную политику. Далеко не создавая двусмысленности и не уменьшая амбиций НАТО/Европы, все более кровожадные российские угрозы были в основном проигнорированы. Если в результате этого бряцания саблями противники России предположат, что меч на самом деле останется в ножнах, то в этом будет виновата сама Россия, но при этом остается открытой возможность того, что она почувствует давление, чтобы как-то обострить ситуацию с помощью более угрожающих диверсий или подрывных действий, или более тревожной эскалации обычных вооружений против Украины. Наконец, значительное расширение российского арсенала средней дальности возможно, если удастся высвободить ресурсы, но с учетом того, что темпы производства российских ракет в настоящее время составляют 130 единиц в месяц, увеличение масштабов производства МБР представляется маловероятным. Хотя ядерная угроза на уровне театра военных действий представляет собой такой же вызов, как и SS-20, ценность развертывания может быть сведена на нет ускорением планов Европы и США по созданию ударного и противоракетного потенциала.

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